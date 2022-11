“Nos usan para llorarle al Estado y por más beneficios”

Continúan las suspensiones de trabajadores en la empresa Australtex, aduciendo falta de materia prima. Daniel Calisaya, delegado gremial, se refirió a esta situación en diálogo con FM Fuego: “Al día de la fecha, continuamos con las suspensiones, la semana pasada tuvimos alrededor de 80 personas suspendidas. Hoy arrancamos con quienes estaban suspendidos trabajando y los que estaban trabajando suspendidos. A las 9:00 horas de hoy lunes 28 de noviembre tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde plantearemos que actúe este ministerio, haga las actuaciones correspondientes para con la empresa que está haciendo las cosas mal”.

“De parte de la empresa hemos tenido una comunicación el día viernes, -continuó diciendo Calisaya-, sigue en la misma postura, quiere que lleguemos a un acuerdo con un 75% no remunerativo, hasta hoy no hemos recibido una mejor propuesta, estamos a la espera de la audiencia. Antes de las suspensiones habíamos recibido esta propuesta que rechazamos en asamblea y ahí empezaron las suspensiones unilateralmente de parte de la empresa, sin la aceptación del gremio. En estas suspensiones se establece que no puede dar el servicio, falta de materia prima, pero no establece el porcentaje que quiere pagar. Cuando nosotros estamos en falta somos sancionados, ahora la empresa es la que está en falta, se tendría que actuar de la misma manera de parte del ministerio con la fábrica”.

El delegado sindical afirmó: “Hasta el momento el ministerio no actuó, nos habían citado a una audiencia para el 1 de diciembre, solicitamos que se haga cuanto antes y la modificaron para hoy, así que calculo que tendremos nuevas novedades. En Australtex tenemos dos gremios, uno de ellos pertenecientes a los supervisores que no están teniendo inconvenientes, sí el que representa a los trabajadores al cual pertenezco. El gremio nos está respaldando y manteniendo nuestra postura”.

“Seguramente en caso de no tener una respuesta favorable se evaluará alguna medida de fuerza, ya sea adentro o afuera de la empresa, pero no queremos que sea contraproducente, en esta época vacacional lo que más queremos es irnos tranquilos. La semana que viene, el día 5 de diciembre ya empiezan algunos compañeros a salir de vacaciones, los que tienen mayor antigüedad”, añadió Calisaya.

“Hasta el momento en que empezaron las suspensiones se venía trabajando normalmente, por eso no se acepta la propuesta que nos hicieron, vemos que se está trabajando normalmente, hasta había falta de personal, había gente contratada, horas extras. Ellos aluden falta de materia prima, falta de la liberación de la importación, pero como siempre decimos, nos usan a los trabajadores para llorarle al Estado y que les den más beneficios. No podemos resignar nuestro salario, por el siniestro ya lo hicimos durante un año, antes con la pandemia. Ahora creíamos que íbamos a estar trabajando normalmente, pero con el empleador de la planta Australtex, siempre algún inconveniente te saca”, finalizó diciendo Daniel Calisaya.