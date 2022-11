Limitaciones en Ushuaia para incrementar el turismo

El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, se refirió por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 al inicio de la temporada alta con la llegada de los primeros cruceros y las limitantes del destino para recibir mayor flujo de turistas, por problemas de infraestructura y conectividad.

“Ya empezó la temporada de cruceros, el primer barco llegó los últimos días de septiembre, hubo algo de movimiento en octubre y ahora está trabajando al full el puerto, así que ya estamos en ritmo. En esta época están llegando barcos antárticos, porque los grandes cruceros llegan un poco más adelante. En general arriban por la mañana, los pasajeros van a los hoteles o al aeropuerto, el nuevo pasaje embarca en la tarde y salen rumbo a la Antártida. Muchos de esos cruceros tienen incluida una noche de alojamiento en Ushuaia y les queda tiempo libre para hacer excursiones. En general la estadía más importante es el día previo a embarcar”, dijo.

“El turismo receptivo está trabajando bastante bien, aparte de los cruceros, y noviembre es parte de la temporada alta. Debemos estar en 20 ó 30 recaladas, pero la estimación es que vamos a estar arriba de las 500. El más grande este año seguramente será el Sapphire Princess, que lleva unos 4 mil pasajeros, que tiene la primera recalada para el 24 ó 25 de diciembre. En este caso se queda entre 8 y 10 horas, que es la estadía normal de los barcos de gran porte”, señaló.

Crecimiento estancado

En cuanto a la imposibilidad de seguir creciendo, indicó que está dada por “los cuellos de botella de Ushuaia, que pasan por infraestructura y conectividad. Tenemos problemas serios de vuelos y estamos muy limitados, porque dependemos totalmente de Aerolíneas Argentinas luego de la desaparición de LAN. Hay días con cobertura razonable y otros días hay muy pocos vuelos. Para la gente que tiene que salir por derivaciones médicas o alguna situación de último momento, es difícil encontrar un solo lugar. También hay problemas de infraestructura en el puerto para los cruceros, si bien hay una obra en ejecución que se terminaría para marzo del año que viene, pero es claramente insuficiente. Este año, por la cantidad y tamaño de los barcos, va a ser muy complicada la operación portuaria”, avizoró.

“La parte de hotelería está bien desarrollada en función de los vuelos que tenemos y no podemos aspirar a ampliar la cantidad de habitaciones porque no va a haber vuelos que permitan ocuparlas. La parte de transporte está bien también en líneas generales. Tenemos inconvenientes con los recursos humanos porque cuesta mucho encontrar personal capacitado para las diferentes tareas, y esto es generalizado, como consecuencia de los dos años de pandemia. Mucha gente que trabajaba en turismo encauzó su vida hacia otra actividad y falta esa mano de obra que se fue en los dos años de parate. Esperamos que el año que viene este problema no sea tan grave”, confió.

Reiteró que “el cuello de botellas más serio es la falta de vuelos, tanto para traer turistas como para que la gente de Ushuaia pueda salir, y hay días con cuatro frecuencias, que es extremadamente poco”.

Pasajes al exterior

Consultado sobre la venta de pasajes a argentinos que quieren viajar al exterior, dijo que “hoy es más conveniente pagar en dólares, porque no se aplican los impuestos. Si pagan con tarjeta de crédito o en pesos, se aplica el impuesto País, retención de Ganancias, Bienes Personales, y terminan siendo casi un 100% del costo, es decir que la mitad del pasaje son impuestos. En el caso de los extranjeros que pagan sus pasajes con una tarjeta del exterior no se aplican estos impuestos. Los argentinos pagan también los impuestos en paquetes al exterior, y más o menos son 330 pesos por cada dólar. Se vuelve bastante más oneroso y limitado el acceso, pero siempre hay gente en Tierra del Fuego con poder adquisitivo un poco más alto y hay mercado para ese segmento”.

Alquileres temporarios

También se le preguntó sobre las acciones para frenar la actividad ilegal de alquileres al turismo. “La Cámara no tiene mucha capacidad de acción y todos tenemos una visión similar frente a esta situación, que es preocupante. Desde el Estado en sus distintos niveles se debería trabajar para combatir el alojamiento informal, porque no está prohibido alquilar departamentos al turismo, sino que el problema son los que lo hacen sin pagar impuestos y sin tener las condiciones mínimas de seguridad. La intención no es que se cierren todos los departamentos, sino que estén supervisados y cumplan con las condiciones. Es una actividad económica, tienen que facturar y tributar ingresos brutos, realizar las habilitaciones, el personal tiene que estar en blanco, las tarifas de los servicios son comerciales y hay normas de seguridad que se deben respetar. El reclamo es que todos estén en regla”, subrayó.

“La cámara ya hizo en su momento un muestreo muy grande de casi 100 departamentos que estaban publicados en páginas de internet y es fácil comparar con el listado de los que están habilitados, para ver cuáles no lo están. Esto fue en 2018 y hoy debe haber el doble”, estimó.

Pre Viaje

Con respecto al Pre Viaje, no hay grandes expectativas. “Algo nos quedó del Pre Viaje del año pasado y se acaba a partir del 1 de enero, porque no hubo ninguna ventana de venta de viajes para 2023. El movimiento del año próximo no va a estar afectado por el Pre Viaje y ahora, si bien hay algo, es muy poco”, señaló.

Las excursiones preferidas

Respecto de los paseos más requeridos por los turistas, en primer lugar mencionó “la excursión al Parque Nacional, que acapara la mayor cantidad de gente; las navegaciones por el Canal son muy requeridas y luego están las recorridas por el Lago Fagnano. Almanza se ha transformado en otro atractivo en la zona, pero es chico en volumen todavía. Es un polo gastronómico que se está desarrollando en forma bastante sostenida y falta la terminación de la ruta 30 por la costa del canal. Los servicios los va teniendo de a poco, hay luz desde hace tiempo, el agua y el gas irán llegando. Esto tiene que ser consecuencia del crecimiento y necesitamos la ruta para que se dé. El recorrido por la costa se va a reducir a la mitad que yendo por la ruta J, y es totalmente diferente”, concluyó.