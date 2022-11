La inflación de octubre fue de 6,3%, según el INDEC

Según informó el organismo de estadísticas oficial, durante octubre, también sobresalieron los aumentos salariales de trabajadores de casas particulares, con impacto en Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,9%); la cuota de la medicina prepaga, que incidió en la división Salud (7,1%); las subas de peajes y combustibles, y el arrastre que dejó el alza de las tarifas del transporte público en septiembre, que impactaron sobre la división Transporte (4,5%).

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,2%) fue lo que más incidió en todas las regiones, destacándose el aumento de Verduras, tubérculos y legumbres; y Frutas.

El INDEC afirmó además que a nivel de las categorías, lideró el alza mensual Estacionales (9%) –explicada en parte por las mencionadas subas de Verduras, tubérculos y legumbres, y Frutas–, seguida por Regulados (7,4%) y, por último, IPC Núcleo (5,5%).

“Si bien se esperaba un dato peor, no deja de ser una aceleración respecto a lo que era dos meses de baja en la inflación intermensual. El dato no es positivo. Ahora hay que estar a la espera del programa de Precios Justos. Pero no vemos que la inflación pueda quebrar ese piso de 6% mensual en el corto plazo”, dijo a Ámbito Guido Lorenzo, economista de la consultora LCG.

En tanto, Camilo Tiscornia, de C&T Asesores, dijo que un dato para resaltar es que la inflación núcleo, que deja de lado productos regulados y estacionales, fue de 5,5%, similar a la de septiembre.

Y advirtió: «Los datos parciales de noviembre apuntan a una inflación algo superior al 6%. Si en diciembre la inflación volviera a ser de 6%, la del año cerraría en 99%, pero si trepara al 7%, replicando la suba frecuente del último mes del año, llegaría al 101%«.

Para Eugenio Marí, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, «la relativa pax cambiaria de octubre se hizo notar en el IPC de octubre. No obstante, eso se logró en base a reanudar la sangría de reservas del Banco Central, que entre octubre y lo que va de noviembre ya perdió más de u$s1.350 millones. En otras palabras, se está ‘comprando’ una desaceleración en el precio de los bienes transables perdiendo reservas internacionales».

Respecto al programa Precios Justos, Marí indicó que «el propio Gobierno reconoce que no es una medida para bajar la inflación. Lograr este último objetivo requerirá de esfuerzos hacia el orden fiscal y la disciplina monetaria. Ambas cosas se empiezan a ver, pero tibiamente».

En este sentido, el economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso recordó que «la última semana apareció una señal de alarma, que fue la baja adhesión de privados al canje de deuda. Esto es importante porque el Tesoro ha apostado a financiarse en el mercado de deuda en pesos y bajar sus requerimientos de financiamiento monetario. Pero si el mercado de deuda local se cierra, entonces solo quedará el financiamiento vía emisión, lo que equivale a mayor inflación».

Cabe recordar que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó para octubre que la inflación alcanzó el 6,5%, la previsión anual la ubicó en 100%.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores, de la universidad UMET, estimó que el alza de precios fue del 6,7% en octubre y precisó que la misma estuvo impulsada por Educación (+9,7%) y Salud (+8,2%). En tanto, Alimentos y bebidas, la división de mayor peso en la canasta, trepó 6,6%.

En tanto que el índice que elabora la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 7% y de esa manera acumula un 72,9 por ciento anual y una variación interanual del 84% El dato implica un fuerte salto respecto a septiembre, cuando el mismo registro había sido de 5,6%.

La consultora C&T, por su parte, indicó que «el relevamiento de precios minoristas para el Gran Buenos Aires tuvo un aumento mensual de 6,8% en octubre».

Al mismo tiempo, Analytica estimó que la inflación alcanzó el 6,9%, mientras que Eco Go, la ubicó en un 6,6% y LCG en un 6,5%.