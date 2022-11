Docentes denunciarán a una mujer que acusó ‘maltratos’ en la Escuela N° 27 de Río Grande

La mujer, que se identificó como Laila, dialogó con FM Aire Libre el pasado 28 de octubre y planteó una serie de situaciones sobre presuntos maltratos en la institución, asegurando -entre otras cosas- que “para mí las maestras no están capacitadas”.

“Instamos a los diferentes medios de comunicación ante su responsabilidad como difusores de información, contemplen imperiosamente aplicar respeto a los dichos que se emiten, sobre todo cuando éstos implican información de gran sensibilidad, y haciendo alusión a este caso, los dichos emitidos resultaron estigmatizantes e injuriosos de forma pública”, cuestionaron los docentes en la ‘carta abierta’

Y enfatizaron: “Una vez más debemos recordar y mencionar que somos profesionales, capacitados en la enseñanza y aprendizaje. Trabajamos por y para los niños, desde el amor, el cuidado y fundamentalmente desde la ética profesional”.

“Nos sentimos agredidos y criticados constantemente por nuestra tarea docente, por individuos que no han tenido experiencia dentro del aula, no han vivido situaciones complejas que se ven a diario, y no están en conocimiento de todo el trabajo que se realiza por el bienestar de cada uno de los alumnos de la comunidad”, agregaron.

En la carta, los docentes de la Escuela N° 27 destacaron un fragmento de la entrevista “en donde se incita a la violencia, cuando la Sra. Laila comenta que ‘Yo vengo de una ciudad, de Rosario, Santa Fe, donde allá la agresión es lo que dije en todos los grupos que estoy de la escuela, allá la agresión es así, los padres están acostumbrados a golpearlos, a prenderlos fuego, en Rosario se manejan de esa manera, la tirotean directamente…’ haciendo referencia que así reprenden a los docentes”.

“Instamos a la sociedad a repensar y reflexionar sobre la forma en que se dirigen y llegan al punto de la difamación, en relación a la tarea docente, como a cualquier otra profesión”, reclamaron.

Asimismo, aclararon que “debido a la delicada situación que nos encontramos afrontando como comunidad educativa, no hemos emitido comunicado alguno en ningún medio de comunicación, al tratarse de información de menores de edad, tomando una medida drástica con el único objetivo de ser escuchados y atendidos por las entidades correspondientes, luego de haber agotado todas las instancias administrativas y legales”.

“Reafirmamos nuestro repudio enérgicamente de los dichos de la Sra. Laila, la cual desconoce por completo las situaciones particulares por haber ingresado hace 15 días a la institución, comentando sin pruebas fehacientes ni fundamentos hechos de otras secciones, a las cuales sus hijos no son parte, destacando éste punto, ya que también los menciona en el comunicado, agregando a estos dichos, comentarios sobre abusos y situaciones, de las cuales el equipo de gestión realizó todos los pasos tal como lo indica el protocolo interno y provisto por la ley que ampara a los niños, niñas y adolescente, para resguardar la privacidad del y los menores mencionados, según lo que indica la Ley de Protección al menor, Artículo 10, el cual, viola claramente en sus declaraciones públicas”, agrega la carta abierta.

Por último, dirigiéndose “a la sociedad y comunidad educativa de nuestra institución”, hicieron hincapié en que “no permitiremos de ninguna forma, se agravie nuestra profesión y se divulgue con tanta liviandad situaciones tan complejas”.

“Por tal motivo, accionaremos legalmente contra la Sra. Laila y contra toda aquella persona que agreda y critique nuestra profesión”, cierra la carta.