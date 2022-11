Comederos de perros: «Nacen de las mejores intenciones, pero con consecuencias nefastas para el ambiente y la salud»

«El aspecto sanitario no debe ser menospreciado, sobre todo en el lugar en el que circula mucha gente. En la India está normalizado que le den de comer a los perros en la calle. Pero la normativa manifiesta que no se pueden alimentar en lugares habitados en los que circulan seres humanos. La gente no hace caso a esta norma, los alimenta en la entrada de los edificios y se producen ataques a personas», agregó.

En esta línea, Schiavini aclaró que «la responsabilidad es de las autoridades municipales. Pero el problema de fondo no son los comederos, sino la filosofía animalista que intenta influir en todos los ámbitos de la sociedad. Para este colectivo, los animales tienen el mismo derecho que nosotros y no podemos impedir que circulen en la calle».

Y explicó que «es una filosofía que intenta equiparar derechos y las consecuencias son las que vemos hoy: indolencia respecto a los perros sueltos y un problema en el manejo de la salud y los modos de vida de la gente».

Asimismo, aseguró que «las herramientas de control tienden al bienestar animal, pero confrontan con la ideología de quienes pensamos que la biodiversidad se puede usar de manera humanitaria, a la filosofía animalista que cree que no tenemos que intervenir de ninguna manera. He escuchado a un abogado vinculado a AFADA decir que está en contra del control de reproducción porque se opone al derecho de un perro de reproducirse».

Por otro lado, sobre la causa judicial por el control poblacional del conejo de castilla –especie invasora que se encuentra en el predio del CADIC-, Schiavini dijo que «la causa civil y la penal tienen dos años y medio. No hay definiciones, a pesar de que tienen todos los elementos para decidir. Los demandantes pretendían llevar adelante una tarea que va en contra del manejo de exóticas. En ese momento, lo único que pasó es que sacaron la normativa que aplica al conejo. Lo único que se hizo fue una inspección para ver si había conejos».

«Hace dos años y medio que soy investigado por un fiscal federal para ver si cometí un delito trayendo fosfina. Porque según los demandantes yo cometí contrabando porque dicen que el gas está prohibido por producir daños irreparables en el ambiente y la salud de las personas. Eso es una mentira de los animalistas. La justicia nunca preguntó a otros actores, se quedó con la visión del demandante y el demandado. Estamos a dos años y medio sin resolución», continuó.

Y subrayó que «lo preocupante es que están en la puerta de la ciudad, pusimos en aviso al Gobierno de la provincia y no tuvimos respuestas. La provincia no quería hacer nada por temor a que los animalistas presenten un amparo. Si sabemos que va a ocurrir, generemos la instancia y hagamos lo que debemos hacer con las especias invasoras».

Por último, Schiavini insistió en que están «preocupados porque es una de las peores 100 especies invasoras del mundo. No es un peluche, es una especie de altísimo poder de daño que deberíamos controlar antes de que escapen de la ciudad».

«Se pueden ir a Playa Larga. El conejo de castilla avanza a unos 8 kilómetros por año. Lo tendríamos en Almanza en 10 años. Además, se lleva puesto el ecosistema, el suelo, la vegetación y demás», cerró.