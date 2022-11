ANSES | Cuándo cobro: jubilación, tarjeta Alimentar, bonos, AUH y Potenciar Trabajo de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que sigo con la inscripción del bono de $45.000, dio a conocer los calendarios de pagos de noviembre para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.

Se trata de un mes particular ya que, además de los haberes que viene abonand la entidad a cargo de Fernanda Raverta, también se pagará el Refuerzo Alimentario (bono de $45.000) para personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciben ninguna asistencia del Estado.

Ya hay más de 800.407 mil personas que lograron acceder al Refuerzo Alimentario y cobrarán el primer pago a partir del 14 de noviembre, según terminación de DNI.

También informó que en noviembre seguirán abonando el bono extra de $7.000 para jubilados y pensionados. Se trata de un refuerzo de $7.000 que se otorga en tres cuotas, de octubre a diciembre, mes en que se otorgará el aumento de sus haberes.

ANSES: cuándo cobran jubilaciones y pensiones

La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de noviembre

Haberes que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de noviembre

DNI terminados en 1: 9 de noviembre

DNI terminados en 2: 10 de noviembre

DNI terminados en 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 15 de noviembre

DNI terminados en 6: 16 de noviembre

DNI terminados en 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8: 18 de noviembre

DNI terminados en 9: 22 de noviembre

Haberes que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de noviembre

ANSES: cuándo cobro asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de noviembre

DNI terminados en 1: 9 de noviembre

DNI terminados en 2: 10 de noviembre

DNI terminados en 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 15 de noviembre

DNI terminados en 6: 16 de noviembre

DNI terminados en 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8: 18 de noviembre

ANSES: cuándo cobro asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 14 de noviembre

DNI terminados en 3: 15 de noviembre

DNI terminados en 4: 16 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 22 de noviembre

DNI terminados en 8: 23 de noviembre

DNI terminados en 9: 24 de noviembre

ANSES: cuándo cobro asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 9 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de noviembre

ANSES: cuándo cobro asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 7 de noviembre al 12 de diciembre

ANSES: cuándo cobro Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 1 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 2 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 3 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 4 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 7 de noviembre

ANSES: cuándo cobro Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

· Todas las terminaciones de documentos: 8 de noviembre al 12 de diciembre

ANSES: cuándo cobro Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de noviembre

ANSES: cuándo Tarjeta Alimentar

Las categorías que ya cuentan con sus fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar a partir del 1° de noviembre son las madres de 7 hijos o más que cobran Pensiones No Contributivas. Según el último dígito del DNI, los días de acreditación de la prestación son:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del 1° de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del 2 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del 3 de noviembre.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del 4 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del 7 de noviembre

ANSES: cuándo cobro Potenciar Trabajo

El Ministerio de Desarrollo Social activará en noviembre 2022 el calendario de pago con aumento del 7% para las y los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La suma de $27.275 (correspondiente a octubre) se continuará en diciembre con la liquidación de $ 28.950 (correspondiente a noviembre), valor que se rige en base a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) definido por el Consejo del Salario meses atrás.