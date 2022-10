SUTCAPRA se manifestará para reclamar a la empresa ASES por “incumplimientos”

Luego se refirió puntualmente a “lo que son las horas extras que no se están pagando al 100% durante los fines de semana y, principalmente, nos vamos a enfocar en el tema ropa ya que llevan –como mínimo- dos años sin entregar ropa. En algunos sectores, con el frío que hace en esta zona, a los compañeros no les entregan camperas, ni pantalones, los trabajadores tienen los borceguíes en muy mal estado. Incluso, en el caso de las camperas, cuando entregaron les dieron una para compartir entre tres compañeros”, comentó el dirigente del SUTCAPRA.

Quiroga indicó que “se buscaron todas las formas posibles para dialogar con quien está a cargo de la empresa, pero argumenta que no puede, que tiene que pagar los sueldos, que no llega; da muchas excusas no sirven para justificar nada. Por eso decidimos hacer una movilización con los compañeros trabajadores, para reclamar los que corresponde”, remarcó.

El titular del gremio que representa a trabajadoras y trabajadores de seguridad, señaló que la firma tiene “varios objetivos” que cubren en la provincia. Incluso mencionó varios comercios donde cubre tareas esta firma local, también dijo que prestan servicio en el predio fiscal, distintas fábricas, la Cooperativa Eléctrica, supermercados; así justificó el reclamo mencionando que “objetivos tienen, así que no les está yendo mal como para no cumplir con lo que corresponde”.

Reconoció que, gracias a los reclamos, fueron “solucionando algunas cuestiones, por ejemplo el pago en el cuarto día hábil, el año pasado se trabajó duro para que pagaran un bono y ahora estamos haciendo hincapié en el tema de la falta de compromiso por parte de la empresa, para con los trabajadores. Algunos compañeros están cubriendo tareas en depósitos donde hace mucho frío y no tienen una campera, o les dan una para compartir entre tres”, insistió.

Finalmente, Walter Quiroga comentó que “personalmente he intentado agotar las instancias de diálogo con este señor que está de encargado, Daniel Carrere, pero no se ha podido. Por eso resolvimos hacer una movilización esté miércoles, a partir de las 10 de la mañana, en algunos de los objetivos”. Igualmente aclaró el titular del SUTCAPRA que, de ser convocados, están dispuestos a dialogar con la empresa para buscar algún tipo de solución y respuesta para los reclamos que tienen planteados. Pero aclaró que “si nos llama, tiene que ser con una solución porque hace rato venimos con esto”, concluyó