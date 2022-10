¿Querés encontrar tu dispositivo Android robado o perdido?

El extravío de tu celular es una experiencia estresante, pero hay una manera de aliviar eso un poco. Respira hondo y utilizá las herramientas integradas de Android para hallar tu dispositivo perdido.

Hallar mi dispositivo: los deberes previos

Hay una sensación de hundimiento que llega en el momento en que te das cuenta de que falta tu teléfono Android. Nuestros teléfonos son personales y guardan nuestros secretos más profundos y nuestra información personal, por lo que ubicar mi dispositivo puedes ser una tarea angustiante.

Agregá a eso el hecho de que perder un teléfono es una experiencia costosa, y ese sentimiento se agrava si debés encontrar mi equipo.

Si te encontrás buscando frenéticamente en tus bolsillos, mochila, bolso o riñonera un teléfono perdido, ¡no te asustés! Ubicar mi equipo puede ser algo sencillo.

Cada teléfono Android viene con herramientas integradas que hacen posible proteger tu información y encontrar mi equipo perdido con facilidad. Existen algunas etapas que debés seguir para prepararte para tener éxito en el caso de que tu celular se extravíe, incluso si lo dejaste en tu casa y así encontrar mi dispositivo.

Ubicar mi dispositivo: una inversión de tiempo necesaria

No lleva mucho tiempo abrirse paso a través de algunos paneles de configuración diferentes y asegurarse de que los interruptores adecuados estén activados o de que hayas iniciado sesión en los servicios correctos para hallar mi dispositivo. En el futuro te agradecerás que te hayas tomado apenas cinco minutos para hacer lo siguiente.

Creá una pantalla de bloqueo segura.

Activá la autenticación mediante contraseña y huella digital.

No utilicés el reconocimiento facial en tu dispositivo Android.

En la mayoría de los dispositivos Android, la tecnología utilizada para el reconocimiento facial se puede engañar fácilmente con algo tan simple como una foto de tu rostro. Pixel 4 y Pixel 4 XL de Google son las excepciones, ya que usan un sistema más confiable, similar al Face ID de Apple.

Ubicar mi equipo: reforzá tu seguridad

A continuación, creá tu código de acceso y configurá la autenticación de huellas digitales en la aplicación Configuración en la sección Seguridad.

Es cierto que puede resultarte molesto que necesités registrar una huella digital o ingresar de un código PIN cada vez que deseás usar tu celular, pero la idea de que alguien tenga acceso a tus fotos, aplicaciones bancarias, correo electrónico y el resto de tu información personal es aterradora. Por eso te conviene hacer esto para hallar mi dispositivo

Vale la pena realizar esta etapa adicional para desbloquear tu teléfono si considerás el impacto potencial de exponer tu información personal a un extraño.

Encontrar mi equipo con Find My Device

Configurá el servicio Find My Device de Google, independientemente de quién fabrique tu teléfono. Aseguráte de que Buscar mi dispositivo de Google esté activado. Son tareas necesarias para hallar mi dispositivo. Cada vez que comenzás sesión en un celular Android con una cuenta de Google, Buscar mi dispositivo se activa automáticamente.

Find My Device es gratuito. Es la aplicación que deberás usar en caso de que tu celular se pierda para rastrearlo, bloquearlo y borrarlo de forma remota. En el caso que fracases en la tarea de hallar mi dispositivo.

Debés asegurarte de que Buscar mi dispositivo esté habilitado en tu celular Android. Para ello abrí la aplicación Configuración y yendo a Seguridad y ubicación > Buscar mi dispositivo. Alternativamente, si tu dispositivo no tiene una opción de Seguridad y ubicación, debés ir a Google > Seguridad > Buscar mi dispositivo. Buscar mi dispositivo debe estar activado. Si no está así, deslizá el interruptor a la posición de encendido.

Al final, deberás comprobar que la capacidad de proteger y borrar remotamente el dispositivo esté activada yendo aquí en tu computadora, seleccionando tu teléfono y haciendo clic en Configurar seguro y borrado. Se enviará un mensaje de alerta de inserción a tu teléfono; tocálo para finalizar el proceso de configuración.

Encontrar mi dispositivo Samsung Galaxy

¿Tenés un teléfono Samsung? Hay dos servicios diferentes que debés verificar. Si has iniciado sesión en tu cuenta Samsung en un teléfono Galaxy, deberías estar listo para comenzar. Sin embargo, es una buena idea volver a verificar.

Samsung ofrece un servicio Find My Mobile para ayudar a los propietarios de teléfonos Galaxy a rastrear tus teléfonos perdidos.

El servicio es independiente de Find My Device de Google. También debés configurarlo. No solo te brinda un servicio de respaldo que podés usar para rastrear un teléfono perdido, sino que también te brinda herramientas que Find My Device no tiene.

Con el servicio de Samsung, podés, por ejemplo, forzar copias de seguridad remotas o ver si alguien ha cambiado tu tarjeta SIM. Deberás usar tu cuenta Samsung para configurar Find My Mobile.

Hallar mi dispositivo Samsung con esta alternativa

Sin embargo, recientemente Samsung anunció un nuevo servicio llamado SmartThings Find. La nueva función funciona como Find My de Apple. Realiza un «crowdsourcing» de la ubicación de un celular perdido, incluso si está fuera de línea, pero les dice a los dispositivos Galaxy cercanos que busquen su señal Bluetooth e informen su ubicación si la encuentran. Todo lo cual se hace de forma anónima.

No hay nada de malo en utilizar la oferta de Google, además de los dos servicios de seguimiento de dispositivos de Samsung.

Habilitá Find My Mobile en tu teléfono Galaxy en la aplicación Configuración. A continuación, debés ir a Biometría y seguridad > Find My Mobile.

Find My Mobile ya debería estar activo si iniciaste sesión en tu cuenta Samsung durante la configuración inicial. Si no, dedicale unos segundos para iniciar sesión y habilitar Find My Mobile.

Ubicar mi dispositivo con SmartThings Find

En cuanto a SmartThings Find, deberás tener un dispositivo Galaxy con Android 8 o más reciente. Debés ir a la aplicación Galaxy Store y actualizarla ya mismo. Una vez que lo hacés, la página principal de la aplicación SmartThings tiene un mapa que puede mostrarte la última ubicación, por ejemplo, de tus Galaxy Buds, junto con otros dispositivos Samsung que estén vinculados a tu cuenta.

Si aún no está configurada esa cuenta, que te será útil para ubicar mi equipo, hay una tarjeta SmartThings Find que deberás tocar para completar el proceso de configuración. Una vez que hagas eso, verás un mapa con la ubicación de todos tus dispositivos habilitados para Buscar.

Una vez que esté encendido, se puede observar la ubicación de tu o los dispositivos abriendo la aplicación SmartThings y seleccionando SmartThings Find .

Encontrar mi equipo Samsung de una manera inteligente

Por supuesto, si perdés tu teléfono, tendrás que usar otro dispositivo para acceder a la aplicación SmartThings y ubicar mi equipo.

Podés iniciar sesión en la aplicación en el dispositivo de un amigo o pariente , o usar otro de tus dispositivos para encontrarlo a través de la aplicación y así encontrar mi dispositivo.

Cuando observás la ubicación del celular perdido, hay un botón Más opciones que te llevará al servicio Find My Mobile de Samsung, donde luego podés usar sus controles para bloquear tu dispositivo, hacer una copia de seguridad remota o incluso borrarlo.

Ubicar mi equipo Android perdido o robado

Utilizá el servicio Find My Device de Google para ubicar mi equipo. Reproducí un sonido, bloqueá tu teléfono o borrálo usando el sitio Find My Device.

El uso del servicio integrado de Android requiere que recordés una cosa: android.com/find. Ese sitio web es donde irás en el desafortunado caso de que pierdas tu teléfono. Debés asegurarte de iniciar sesión en la misma cuenta de Google que está vinculada a tu teléfono Android.

¿No estás cerca de una computadora para ubicar mi equipo? Podés usar otro dispositivo Android y la aplicación Find My Device , que deberás descargar por separado desde Play Store para encontrar mi dispositivo.

Inmediatamente después de iniciar sesión en el sitio o la aplicación, Google intentará localizar tu teléfono. Se enviará una alerta a tu teléfono para decirle a quien lo tenga que está siendo rastreado. Debés emplear el menú en el lado izquierdo del sitio Find My Device para reproducir un sonido. Bloqueá tu dispositivo o borrá el dispositivo por completo.

Encontrar mi equipo y bloquearlo o borrarlo

Si elegís Dispositivo seguro, se bloqueará el celular , se mostrará un mensaje de tu elección en la pantalla de bloqueo y se cerrará la sesión de tu cuenta de Google. Aún podés ubicar el teléfono después de que esté bloqueado.

Si usás Google Pay para pagos móviles, bloquear tu celular evitará que alguien lo use para realizar una compra. Si usás la función Borrar dispositivo, ya no podrás rastrear el teléfono. Reservá esta función como último recurso para encontrar mi dispositivo.

Si el delincuente apaga tu celular, no podrás encontrarlo hasta que el ladrón lo vuelva a encender y tenga una conexión celular o Wi-Fi. Google te enviará un correo electrónico una vez que localice tu dispositivo.

Una vez que encontrés tu teléfono, deberás ingresar tu PIN o contraseña para obtener acceso. Eso también debería eliminar el mensaje de la pantalla de bloqueo. También deberás iniciar sesión en tu cuenta de Google. Esto deberás hacerlo para para verificar si realmente estás accediendo al teléfono; no necesitás apagar nada en la aplicación Buscar mi dispositivo.

Ubicar mi equipo: qué hacer si tenés un teléfono Samsung

Los propietarios de equipos Samsung Galaxy tienen la ventaja de utilizar los servicios respectivos de Google o Samsung para localizar un dispositivo perdido, pero se recomienda utilizar la oferta de Samsung. Como verás a continuación, las capacidades adicionales son invaluables.

Para rastrear un dispositivo perdido con el servicio de Samsung, debés visitar este sitio. No existe una aplicación complementaria, por lo que deberás usar un navegador móvil en otro teléfono o computadora para encontrar mi dispositivo.

Abrí sesión con tu cuenta Samsung, luego seleccioná su dispositivo perdido en el lado izquierdo de la pantalla. Aparecerá un mapa donde se encuentra tu celular y un menú de opciones aparecerá en el lado derecho de la pantalla.

Comenzá con este paso: el bloqueo del celular, que mostrará un mensaje personalizado en la pantalla de bloqueo, suspenderá tus tarjetas Samsung Pay y evitará que el teléfono se apague.

Encontrar mi equipo extendiendo la duración de su batería

Luego deberás crear una copia de seguridad de tu celular. Si lo perdés para siempre, querrás tener una copia de seguridad actual de tu celular. Si el teléfono se está moviendo de ubicación, usá la función Rastrear ubicación.

Al habilitar esta función, se rastreará tu teléfono cada 15 minutos. Habilitá al final la función Extender la duración de la batería. Esto deshabilitará casi todo en el celular excepto el rastreo de ubicación, lo que servirá para encontrar mi dispositivo.

Como ya observaste que sucede con el servicio Buscar mi dispositivo de Google, el servicio de Samsung solo necesita que ingresés tu PIN después de ubicar tu teléfono. No es necesario volver al sitio web y desactivar ninguna de las funciones de seguimiento.

Encontrar mi dispositivo pero no a cualquier costo

Si tu teléfono ha sido robado y puede rastrear tu ubicación, no intentés recuperarlo vos mismo. Si lo hacés existe la posibilidad concreta de que vos u otra persona resulten lastimados y, a pesar de la importancia de un teléfono, simplemente no vale la pena.

En su lugar, debés contactarte con las fuerzas de seguridad e informáles que necesitás ayuda para recuperar un teléfono perdido o robado que hayas podido rastrear hasta una dirección específica.

Hallar mi dispositivo pero si no podés, tomá estos recaudos

Si desistís de la tarea de encontrar mi dispositivo, comunicáte con tu proveedor para presentar un reclamo de seguro tan pronto como te dés cuenta de que no recuperarás tu teléfono.

Si reconocés que nunca recuperarás tu teléfono, comunicáte con tu proveedor e informále que tu teléfono como perdido o robado. Hacer esto pondrá el teléfono en la lista negra de la base de datos del operador, evitando que otra persona lo use.

Cuando llamés, tu operador también querrás suspender su servicio, para evitar que alguien use tu celular. Sin embargo, debés tener en cuenta que si aún estás rastreando tu teléfono perdido, perderás la conexión móvil a él y, a menos que el teléfono esté registrado de alguna manera en una red Wi-Fi, perderás la capacidad de rastrearlo. .