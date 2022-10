Primera semana sin nuevos casos, sin internados y sin fallecidos

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que entre el domingo 2 y hasta el sábado 8 de octubre no se detectaron nuevos casos de COVID-19, como así tampoco internaciones, lo que constituye un hecho inédito desde el inicio de la Pandemia.

A estos datos auspiciosos se suma que desde hace más de 40 días no se registraron en la Provincia nuevos decesos por COVID-19, que se mantiene en 558 desde el inicio de la pandemia.

Más allá de estos buenos indicadores, desde la cartera sanitaria se reiteró la importancia de mantener las medidas de higiene y cuidados para evitar contagios, especialmente completar el esquema de vacunación y ventilar los ambientes. También se recomienda utilizar barbijo en lugares cerrados, lavarse regularmente las manos, desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano, y que ante la aparición de síntomas se realice el testeo correspondiente en las Unidades de Monitoreo de Ambulatorios.

En Ushuaia, la UMA funciona en el Ex cine Packewaia los días lunes, miércoles y viernes de 08:00 a 10:00, y en Río Grande en el Gimnasio de la UOM, los días lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 11:00.

En cuanto al Plan de Vacunación que se está llevando adelante, la Provincia ha recibido 465.873 dosis de vacunas. Ya han sido aplicadas 406.944; 158.158 personas recibieron la primera dosis de las cuales 147.026 completaron esquema con la segunda dosis.

Asimismo se aplicaron 8.636 dosis adicionales, 347 vacunas de aplicación única y 92.777 dosis de refuerzo.