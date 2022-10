Piden celeridad para la Ley que declare área protegida a Península Mitre

Mencionó luego que “el compromiso está, el Poder Ejecutivo dio su aval, están todos los consensos y todo el mundo dice que sí; pero como decía mi abuela el pescado sigue sin venderse”, deslizó Fernández. En ese sentido mencionó que “los tomadores de decisiones o la clase dirigente, en todos los ámbitos, Ejecutivo, Legislativo o Judicial; usan el discurso ambiental más como un discurso electoral que como un discurso de real convencimiento de políticas públicas”.

Igualmente aclaró que tienen “una excelente relación con el grupo de legisladores que están trabajando, sabemos que lo hacen a conciencia, respetamos muchísimo el trabajo que está haciendo la presidenta de la Comisión 3 (la legisladora Mónica Acosta), que sabemos que quizás también se encuentra con ciertos obstáculos hacia el interior de la Legislatura. En el fondo sabemos que se está trabajando, porque tenemos conversaciones informales, pero no sabemos que pasa hacia el interior del Cuerpo Legislativo que no se sientan a sacar un dictamen en la Comisión 3, que es lo que está faltando”, remarcó.

La referente de la Asociación Manekenk, dijo que “quizás no se ha tomado real conciencia de lo que significa la ausencia de este marco normativo, que le permitiría a la provincia ingresos importantísimos en términos económicos. Porque el sector turístico también está demandando esta Ley, y la posibilidad de recibir fondos, por ejemplo el ingreso que hace National Geographic a la provincia”.

“National Geographic viene todos los años a hacer campaña a Península Mitre y no paga un peso, después con eso National Geographic hace su negocio. Hacen expediciones, traen a científicos y solo pide un permiso ambiental a la provincia, pero no deja ningún derrame económico. Los cruceros, los veleros, hay un montón de turismo que va de forma legal porque lo hacen con los permisos correspondientes; pero no dejan ningún tipo de fondo para la provincia”, ratificó Nancy Fernández.

Después aseguró que “lo mismo para en Isla de los Estados, hay expediciones científicas que vienen de otros países. Estamos como rifando la gallina de los huevos de oro, como si fuésemos una especie de organismo de caridad, cuando en realidad tenemos ahí un valor para resguardar y que podía servir de recepción de fondos para la provincia que hoy no se está aprovechando, porque no tenemos un marco normativo”, insistió.

De igual forma comentó que dicho marco normativo, de establecerse, permitiría “la obtención de financiamiento de lo que se llama Fondo Verde Mundial, que son los fondos que los países se comprometieron a girar a los países en desarrollo, para la conservación, a los que tampoco podemos acceder porque no tenemos un marco normativo que nos permitiría hacerlo, por ejemplo para conservar las turberas de Península Mitre”, expresó. Fernández incluso señaló que se está “más preocupados por lo que piensa fulanito, porque tiene interés por algunas vacas en Península Mitre, que lo que podría pasar de bueno si Península Mitre tuviera una ley”, remarcó finalmente la representante de Manekenk.