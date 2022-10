Familias de Río Grande que alquilan viven sin agua y sin gas: calientan una olla para bañarse

Muy complejo y peligroso es el escenario planteado por un puñado de vecinos que residen en la zona del barrio Perón de Río Grande. Son once familias, quienes aseguran que desde hace 9 meses no solo no tienen servicio de agua (y ahora tampoco gas), sino que temen por la integridad de mujeres, criaturas y personas mayores, ante un nuevo accidente que pudiera producirse en el lugar, por no encontrarse en condiciones mínimas de seguridad.

«Esto comenzó hace un tiempo extenso, el presunto dueño lo único que hace es venir cada seis meses de Chile a aumentar el servicio del supuesto alquiler, que está todo irregular. Ya nos pasó que cuando los 11 prendimos estufas en pleno invierno, se derritieron los paneles y explota todo«, contó Eugenia a «Entre Nosotros» por Radio Provincia.

«La próxima se prende fuego en el medio y lamentablemente las familias que están acá, la mayoría madres solteras, no la van a contar», advirtió Eugenia, vecina y damnificada.

En este sentido, la mujer agregó que «ni siquiera los caloramas están en condiciones para poder soportar el invierno, no podíamos enchufar estufas porque está todo precarizado», y graficó con que «desde un nicho salen las conexiones para los 11 departamentos, lo mismo pasa con la energía».

«En pleno julio se incendió el departamento de arriba porque el termotanque tenía un caño de plástico por donde pasaba el suministro de gas, lo que fue una desgracia con suerte. El supuesto dueño lo único que hace es hostigarnos y amenazarnos, tiene varias denuncias hechas porque es una persona violenta«, precisó.

Adicionado a este drama que viven, Eugenia contó que el espacio donde están los departamentos «es un terreno fiscal, sabemos que no se pueden dar ni en alquiler, venta ni comodato», y contó que «ayer Camuzzi retiró el medidor y nos dejó sin servicio, sin justificación alguna, solo dejaron un papel».

«Estamos con una olla calentando agua para bañarnos. Hay dos adultos mayores que están postrados en cama, nosotros estamos en una situación que no podemos irnos a vivir a otro lado, todos sabemos la realidad de Tierra del Fuego y especialmente en Río Grande, donde lucran con los alquileres y hasta prácticamente te piden un análisis de sangre para poder alquilarte», lamentó la mujer.

Tras la repercusión y preocupación que generó esta situación, en las últimas horas funcionarios de Gobierno tomaron contacto con las familias para interiorizarse del asunto, y poder gestionar alguna salida o resolución.