El drama de fueguinos afectados por los créditos UVA: «Queremos pagar y no perder nuestra casa»

Es poco menos que angustiante el panorama por el que atraviesan cientos de familias de Tierra del Fuego, quienes contrajeron un préstamo hipotecario bajo el sistema UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Esta modalidad de ajuste en base a la inflación ha hecho que las cuotas del pago de la hipoteca se hayan disparado hasta tal nivel, que muchos vecinos afirman que dentro de muy poco no podrán seguir haciendo frente a la cuota mensual , con la desesperación de que el banco les quite la casa.

Melisa Solís es una madre y docente de Ushuaia, y comentó a InfoFueguina que en 2018 solicitó un préstamo hipotecario en el BTF por dos (2) millones de pesos. Pero tras cuatro años de pagar puntillosamente la cuota sin dilación, ahora debe cerca de $13 (trece) millones. Y la deuda, por más que siga pagando, se sigue incrementando.

«Ahora somos unas 200 familias en el grupo, hay gente que se metieron por intermedio del PROCREAR porque no tenían un buen sueldo y ahora están peor. Todos los meses nos aumentan la cuota entre $5.000 y $7.000 por mes, y además esa cuota nunca salda nada: porque cuando vamos al resumen vemos que debemos más que el mes pasado«, se lamentó.

Solís graficó con que la primera cuota que abonó de su préstamo hipotecario UVA en 2018 fue de $16.000, y que la última de octubre le vinieron $107.000. Es decir, en cuatro años el aumento fue del 668 %, pese a que los incrementos de salarios están muy lejos de acercarse a esa cifra.

«La deuda con el banco es exorbitante. Hay policías, que hacen horas de más, doctores que meten horas extras para poder tener plata a fin de mes, docentes. Todos los meses sigue subiendo, nos dicen que no nos podemos quejar, porque si vendiéramos nuestra casa es el valor de la casa. Hay gente que sacó un auto con el UVA y ahora están pagando seis«, señaló

Este complejo escenario con personas que se volcaron al programa UVA lanzado en 2016 se replica en todo el país, y Tierra del Fuego no es la excepción. Tras aglutinarse en redes sociales en el grupo «Hipotecados UVA Autoconvocados», cerca de 20.000 ciudadanos y ciudadanas claman por una salida a esta pesadilla, que pone en jaque a las familias.

«Estamos desde abril pidiendo una cautelar para frenar los aumentos que estamos sufriendo, que no haya más incremento de la cuota en estos meses, y que el banco se siente a renegociar nuestra deuda. Nunca dejé de pagar pero va a llegar un momento que no voy a poder hacerlo. Hay gente que se agarró al decreto que salió en pandemia y no pagaron, me han llamado mujeres llorando, así como yo no quiero perder mi casa, sé de todas esas familias que no la quieren perder. Lo hago por mi hijo«, narró Solís.

El abogado Cristian Rubio, quien representa a decenas de familias de Río Grande y también de Ushuaia, comentó a IF que hay varios casos que están judicializados, y explicó que este jueves a las 12 habrá una audiencia pública en Ushuaia, a fin de exponer sobre este delicado asunto y avanzar en el reclamo y la concreción de una solución para estas personas.

«A través de este mecanismo UVA se intentó idear un sistema para permitirle a la gente acceder a un mercado inmobiliario, desacoplándolo de su expresión en dólares bajo un sistema de financiación que sea pagable, accesible. La realidad es que evolucionó casi paralela al dólar, lo que está provocando que se vuelva excesivamente oneroso», indicó.

El abogado consignó que el valor UVA «estaba fijado en $14 en 2016, y en mayo de 2022 se ubicaba en los $117», con un incremento de casi 136% por año.