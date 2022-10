Drogas: “Hay que generar conciencia, la gente tiene que saber, no temer”

“Tenemos que estar preocupados”, sentenció la magistrada por Radio Fueguina. No es para menos. Reveló que en lo que va de este año 2023, se han encontrado, decomisado y quemado casi 24 kg de cocaína de máxima pureza como fruto de procedimientos en la frontera norte.

“Para la provincia es mucho”, apreció Borruto, y confirmó que se trata del año con mayor cantidad de cocaína jamás secuestrada, desde que se tiene memoria.

“Estoy desde el ‘95, he visto los movimientos de droga, cómo todo fue avanzando. Con las estadísticas del Juzgado Federal de Río Grande y de Ushuaia, cuando me toca subrogar, este es el año donde más cocaína se ha secuestrado desde que existe el fuero federal” certificó luego.

Imbuida más en el rol de ciudadana común, más que en su alta magistratura, la Dra. Borruto opinó que “el problema más grave es si podemos contener al enfermo, al consumidor, con las instituciones. En el país no hay, hay algunos centros con voluntad, o que tienen que ver con la religión. Pero no pasa por una cuestión del Poder Ejecutivo de crear instituciones que contengan a los enfermos. Esta es la raíz. Si hay menos consumidores va a haber menos droga que ingrese”, razonó con lógica, alertando que se trata de una urgente medida aún pendiente.

Y el otro aspecto que señaló, la educación: “Son carriles que pasan por otro poder del Estado. No hay publicidad en televisión que hable del consumo problemático, la gente está confundida, a veces se hacen reuniones con el tema de la marihuana medicinal, la gente se confunde, no sabe qué está bien, qué está mal, preguntan si se puede, si no se puede, qué cantidad. El consumo de marihuana medicinal son excepciones, eso deberíamos transmitir” explicó a modo de ejemplo.

Algunos dirigentes políticos escandalizaron por los medios sobre la “rosarización” de Río Grande, paragonándola con la golpeada ciudad santafesina, copada por el narcotráfico y la violencia. Con prudencia, midiendo cada una de sus palabras pero sin restarles un ápice de claridad, Borruto expresó “como ciudadana común”, que ante un hecho francamente horroroso, “inmediatamente hay detenidos, gente que está investigando, la acción de la justicia y la policía es inmediata. No podemos compararnos con otra provincia o ciudad, porque ya hay una diferencia muy clara. Se activó y los organismos funcionaron. Quizás pudimos haberlo prevenido y eso se lamenta porque son vidas humanas”.

Por eso consideró “sumamente imprudente generar este miedo. Hay que generar conciencia, la gente tiene que saber, no temer” agregó meridianamente. Siempre aclarando que se trata de su “mirada como ciudadana y desde el lugar que ocupo, tenemos que enseñar, aportar algo más, y no de temer. Es peligroso eso”.

En ese mismo contexto, insistió en su parecer sobre que “contener al enfermo va a reducir muchísimo. El consumo es patología y hay que tratarla. Debe haber un camino para poder manejar las adicciones. Esto me preocupa como ciudadana de Tierra del Fuego”.

En lo que sí le compete en tanto alta funcionaria judicial, no fue muy esperanzador el panorama que trazó: “Estamos con mucha voluntad de las fuerzas y un gran trabajo. Definitivamente no alcanza, necesitamos herramientas que funcionen, a veces nos dan un scanner y tenemos más problemas para repararlo, ponerlo en práctica, a veces funciona, a veces no funciona, cuando hay viento no funciona, o sí” penosamente describió la endeble situación.

Sobre el final de la entrevista, la Dra. Mariel Borruto consignó no recordar hechos tan graves como los vividos esta semana en Río Grande. Volvió a remarcar que, merced a la inmediata detención de cinco personas involucradas “no podemos compararnos con nada, las instituciones mínimamente funcionan”. Y, firmemente, instó con amplitud a “tomar decisiones inmediatas”, aunque estas se aborden “desgraciadamente cuando pasan estas cosas”.