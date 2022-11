Crece la pelea por el fin de las PASO: qué provincias ya las suspendieron y cuáles lo evalúan

La última semana ingresó un proyecto firmado por cuatro diputados aliados al Frente de Todos para suprimir las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Desde la implementación de las PASO, es la primera vez que la herramienta electoral produce diferencias internas en el oficialismo. La oposición de Juntos por el Cambio rechaza la derogación.

Alberto Fernández está convencido de competir en los comicios del año próximo, mientras que el ministro del Interior, Wado de Pedro, dijo que intentarán convencer al Presidente de derogar las PASO. «La discusión es pública, el 100% de los gobernadores se manifestó a favor de que no haya cuatro elecciones en el año», señaló el el funcionario.

La idea del kirchnerismo se conoció ante las declaraciones del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien recomendó acortar el tiempo entre las primarias y las generales. Ese podría ser unos de los planes que negocian en el Frente de Todos.

La Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que incluyó a las PASO, fue aprobado el 2 de diciembre de 2009 durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero a nivel nacional nunca se utilizó.

¿Qué provincias suspendieron las PASO?

Algunas provincias se adelantaron con proyectos propios de los oficialismos, y avanzaron con la suspensión. San Juan volverá a aplicar la Ley de Lemas, al igual que planea hacerlo San Luis -el proyecto tiene media sanción-. Salta eliminó las primarias y desdobló las elecciones para el 14 de mayo.

El caso de Buenos Aires es distinto porque la ley 14.086 provincial establece que la «fecha de la realización de las primarias se realizará el mismo día de las nacionales convocadas por el Poder Ejecutivo». El gobernador Axel Kicillof, que expresó que «está abierto el debate», piensa en un segundo mandato. Desestiman que el tenga un competidor en el frente. «Una vez que se defina en Nación veremos qué hacer en PBA», aclararon desde La Plata.

En la gobernación bonaerense remarcaron que ellos » no definen nada».»Si Nación no hace PASO, seguramente no iremos a PASO. Si se hacen, iremos», señalaron. Cerca de Kicillof afirmaron que siguen la línea de lo expuesto por Máximo de que «si hay que competir, se compite».

La herramienta de las primarias no se utilizaron por el kirchnerismo en los comicios presidenciales. En la Provincia se usaron en 2015 para la gobernación y en 2019 en algunos municipios.

Eliminar las PASO: ¿quiénes se sumarían a la medida?

Otras provincias quieren seguir en la misma carrera electoral de San Juan y Salta. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, expresó su intención de debatir la suspensión o derogación de las PASO provinciales. En Chubut, el gobernador Mariano Arcioni también planteó una iniciativa para eliminarlas. Un proyecto de reforma de ley para derogar las PASO en todo el territorio provincial fue presentado por el diputado del Frente de Todos y exintendente de Puerto Madryn, Carlos Tomás Eliceche.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, avanza en una iniciativa parlamentaria. En San Luis ya tiene media sanción el proyecto presentado por el oficialismo representado por el gobernador Alberto Rodríguez Saa, para derogar el sistema actual de elecciones primarias e instalar la Ley de Lemas.

Tucuman, Río Negro y Mendoza desdoblaron las elecciones provinciales de las nacionales. Los rionegrinos elegirán gobernador, legisladores e intendentes el 16 de abril. Los tucumanos votarán el 14 de mayo, mientras que Mendoza lo hará el 24 de septiembre.

El gobierno de Chaco adelantó las PASO al 2 de julio y las generales al 17 de septiembre. Tierra del Fuego y Jujuy adelantaron que desdoblarán, pero no hay fecha definida. La Rioja, Catamarca, Córdoba, La Pampa y Santa Fe expresaron un posible adelantamiento de los comicios locales.

La organización CIPPEC, que defiende la implementación de las primarias, destacó el aumento de la participación de los partidos políticos. «En 2011, el 11,3% de las agrupaciones presentó listas internas para la categoría diputados/as nacionales, mientras que en 2021 fue de 28%», según señaló en un informe. La entidad destacó que «las PASO reducen la fragmentación y ordenan la oferta electoral, y además permite a la ciudadanía repensar el voto y a los partidos, ajustar sus estrategias de campaña».