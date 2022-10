Cierra un espacio de lucha: Radio Victoria Compra Bien se despide

Porque si hay algo que no se le puede reprochar a Marcelo Ledesma es haber elegido a un rival sencillo, sin armas: optó por enfrentar a los supermercadistas y denunciarlos públicamente ante el silencio cómplice de un Estado prefirió mantenerse siempre al margen.

Y la decisión de dar por finalizado el combate es lamentable, porque en parte se debe a su salud, deteriorada por otra injusticia: las lesiones que padecen los operarios metalùrgicos y de las que nadie habla y que amenaza con dejarlo con un carnet de discapacidad. Pero la resolución se debe también a la desazón.

«No lo logré. No pude hacer que a nadie le interesara crear una aplicación fueguina que informe de precios a todos los vecinos. Tres años ya. No pude«, reconoció el propio Marcelo en una publicación que rápidamente se viralizó en redes.

No es de extrañar la respuesta a su descargo; prácticamente no hay vecino que cuide medianamente su bolsillo y que no consulte, antes de hacer sus compras, uno de los portales con mayor crecimiento en los últimos años a nivel local.

«Me supera, me encabrono, me duele, pero me voy con orgullo de haberle hecho un mano a mano al sistema durante mucho tiempo y haberle dado una mano a mucha gente aún sin conocerlos, sin un peso, sin ser parte de ningún partido político, sin sponsor, sin publicidad, sin nada. Cuidar las moneditas en todo ámbito en nuestro país es una tarea muy difícil, pero aún con voluntad lo intenté, pero no alcanzó», explicó en su Facebook.

Hoy Radio Victoria cierra, al menos de forma virtual. Quedará en el recuerdo de todos el corajudo combate que dio de pie Marcelo mientras el Estado, cómplice o partícipe necesario, se dedicaba a su agenda.

«¿Cuál es tu lucha?», consultó el propio Marcelo al cerrar su Facebook, en una pregunta que nos interpela a todos.