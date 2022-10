Chapperon acusó a Villegas de estar «siempre en la vereda de enfrente tirando piedras»

Tras la polémica desatada a raíz de las declaraciones públicas efectuadas ayer por el legislador Pablo Villegas, quien cuestionaba la no presencia de funcionarios para la Comisión de Seguridad, la ministra expuso que «si él quisiera realmente trabajar por la seguridad de la provincia, podría haberse acercado para ver con nosotros en qué se puede colaborar, qué más se puede hacer».

«La verdad que lo que sentimos es que está siempre de la vereda de enfrente tirando piedras, y así no se construye. No se puede decir cualquier cosa, él sabe que no podemos ir a hablar a una Comisión que es pública. Si el legislador quiere hablar de la Seguridad de la provincia, que lo haga con responsabilidad», dijo Chapperon al aire hoy por LRA10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.

En este sentido, la funcionaria insistió con que «he escuchado barbaridades, como que la seguridad de la provincia estaría en juego si yo no voy a la Comisión de Legislatura», y emplazó al legislador a «dejar de decir una cosa en los medios y otra en las notas de convocatoria, si quiere que concurramos».

«Y la verdad que estaría en juego si no estuvieramos haciendo lo que corresponde, que es trabajar para garantizar a los ciudadanos de TDF que seguimos viviendo en una ciudad especial, con mucha tranquilidad, con una policía muy sana, con un poder judicial que actúa«, afirmó.

Por último, la doctora resaltó que «en una causa que fue lamentable, que es la primera vez que ocurre en TDF, en el mismo día había allanamientos, cinco detenciones».

«No es lo mismo que decir que estamos pareciéndonos a ciudades del país que lamentablemente están en una situación muy crítica», sentenció AC.