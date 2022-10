Bajo nivel de vacunación en niños y niñas

A pesar de las campañas que se llevan adelante por parte de todos los organismos gubernamentales (Nación, Provincia y Municipios) en relación a la vacunación contra la rubéola, sarampión y polio, las autoridades sanitarias indicaron que el nivel no es el esperado a pesar que el mismo es de carácter obligatorio para niños de 13 meses hasta los 4 años inclusive.

Al respecto, la jefa del Departamento de Enfermedades Inmunoprevenibles de la provincia, Dra. Ariana Benetucci, aclaró que dicha situación se viene dando en todo el país, “en la mayoría de las jurisdicciones, como la nuestra, el porcentaje de vacunación no es el esperado para esta altura de la campaña, especialmente en los más pequeños”. Esto se debe a que los niños de 4 años se encuentran siendo vacunados en los establecimientos educativos, “pero los más pequeños, sobre todo de 1 y 2 años son los que no están siendo llevados por la familia a vacunarse”. La médica aclaró que esto se produce a pesar de contar la provincia con una amplia oferta de vacunatorios durante la semana, incluso los operativos que se implementan los fines de semana, de los que también participan los municipios.

Benetucci indicó que “comparándolo con campañas anteriores, porque esto se hace cada cuatro años, esta vez cuesta más que las familias acerquen a sus hijos”.

La médica recordó que la vacuna es una dosis de refuerzo, aclarando que a pesar de ello la misma es de carácter obligatorio. “El fin de la campaña es lograr la eliminación del sarampión, la rubéola y la polio en nuestro país”. La Argentina no cuenta con casos autóctonos desde hace varios años, pero él no contar con una cobertura de vacunación óptima hace vulnerables de los más pequeños. Cabe recordar que en 2019 se registraron casos de sarampión, los que se extendieron hasta 2020, “pero esos fueron vinculados con casos importados que se propagaron durante varias semanas. Si nosotros no estamos preparados para la llegada de un caso importado, es muy posible que ocurra”. Esto se lo puede relacionar con el fin de las restricciones, lo que lleva a las personas a retornar a los viajes desde y hacia el exterior, ya sea por cuestiones personales, turismo o laborales. Es por ello la importancia de contar con la vacunación y en el caso de los niños, las enfermedades pueden llegar a complicarlos, como así también a los inmunocomprometidos o niños con desnutrición.

En relación a la campaña, la Dra. Benetucci recordó que la misma continuará en vigencia hasta el próximo 13 de noviembre; “pero cuanto antes se vacune el niño, mejor”, concluyó la profesional médica.