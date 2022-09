Vecinos de Ushuaia: «No tenemos donde vivir, nos estamos quedando sin techo»

Con afiches, los vecinos intervinieron el cartel de Ushuaia: «Menos respaldo al turista, más solución habitacional» y «Ley de emergencia habitacional ya».

Una de las referentes del grupo, María Elena, hizo uso de la palabra y manifestó: «Que se entere todo el turismo que los vecinos de Ushuaia no tienen donde vivir. Somos ciudadanos que estamos viviendo en Ushuaia y nos estamos quedando sin techo«, alertó.

Los alojamientos temporarios crecen a diario y los alquileres mensuales disminuyen

Además expuso que de cara al comienzo de la temporada alta «los alojamientos temporarios crecen a diario y los alquileres mensuales disminuyen».

En este mismo sentido, el Presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de Tierra del Fuego, Oscar Rubinos, había denunciado esta semana que en Ushuaia hay cientos de alojamientos temporarios sin habilitar.

175 alojamientos por lo menos no tienen ningún tipo de habilitación

«Hace más de un año, Booking -por ejemplo- tenía entre 150 a 180 alojamientos temporarios. Para diciembre, Booking tiene 485 alojamientos en Ushuaia, de los cuales solo 310 están habilitados por la Municipalidad e inscriptos como tal«, expuso Rubinos en declaraciones a FM Masters.

«175 alojamientos por lo menos no tienen ningún tipo de habilitación, no pagan servicios, etc. Departamentos, si uno mira el registro municipal hay 200 habilitados y según Booking y la página, hay 180 que no lo están: hay un 50% habilitados y otro 50% no», agregó.