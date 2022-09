Una mujer sería quien inicia el fuego sobre una vivienda en Margen Sur

El hecho ocurrió en Capitán José Ardiles al 100, pero horas después de controlada la situación por los servidores públicos se difundió por las redes el video de una cámara de seguridad, apostada justo enfrente de este inmueble: en las imágenes, se observa como instantes previos a desatarse el incendio un automóvil Fiat clava los frenos en la puerta de la casa, de él desciende una mujer

Acto seguido, esta se dirige a la vivienda y, luego de unos instantes, regresa al coche y se escapa a toda velocidad, iniciándose segundos después el fuego.

Jessica, la damnificada, contó hoy en declaraciones a Radio Provincia 99.9 que todo se inició cuando concurrió a la casa de una dealer del barrio para comprarle droga, cocaína. «Le agarré dos bolsas y le digo: «bueno, nos vemos». Y ella me dice: «eh, no me pagaste». Fue una travesura de adicta que soy, pero no es para que me prenda fuego la casa, aparte había una criatura al lado», lamentó.

Esta joven mujer, madre de cuatro niños, explicó por la citada emisora que hace un par de meses se encuentra haciendo tratamiento psicológico y psiquiátrico por su adicción.

«Estamos en la calle ahora, recién fuimos al juzgado y nos dicen que supuestamente nos van a conseguir un alojamiento. Ahora vamos a mi casa a ver si hay algo, no tenemos materiales, herramientas, nada. Estamos en la ruina«, señaló la vecina.

Finalmente, Jessica relató que en el momento de producirse el atentado ayer ella usualmente se encuentra durmiendo en la casa, pero ayer no lo estaba, por lo cual pudo salir indemne. «No lo puedo controlar, me estoy tratando en el Carrillo. Pero tampoco es para que me prendan fuego la casa», insistió la joven en este duro momento que atraviesa, tras quedarse sin un lugar para vivir.