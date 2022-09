Trabajadoras y trabajadores de Digital Fueguina quieren reunirse con Furlan

González, consultado al respecto, indicó que el pedido pasa por “poder reunirnos con el secretario General de la UOM a nivel nacional, sabemos que debe estar al tanto de la problemática que tenemos en nuestra fábrica, en nuestra ciudad; pero también queremos poder tener una charla con él. Lamentablemente llevamos 16 meses en los cuales, para este conflicto, nunca se ha resuelto nada ni hemos llegado a tener soluciones concretas; por eso mismo queremos llevar el reclamo a él”, expresó el representante de los trabajadores y las trabajadoras de Digital.

Sobre la solicitud, mencionó que se encuentran “esperando que nos respondan desde la seccional Río Grande, para ver si podemos hablar con él”. Luego comentó que decidieron hacer “el pedido como corresponde, a través de las autoridades locales para después ver si podemos estar en la agenda de la visita del secretario General a nivel nacional”.

Respecto de contactos en el último tiempo con la UOM local, señaló que “lamentablemente en este tiempo no hemos tenido contacto con ellos, tampoco ningún tipo de novedad concreta para el conflicto que llevamos adelante. Por eso seguimos reclamando, no vamos a bajar los brazos porque son 250 familias que no tienen respuesta”, remarcó.