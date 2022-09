Subsidios: los que no llenaron el formulario serán considerados de altos ingresos y pagarán tarifa plena

Tal como había adelantado Clarín la semana pasada, la Secretaría de Energía, confirmó a través del Boletín Oficial que los usuarios que no completaron el formulario RASE para retener los subsidios para los servicios de luz y gas serán considerados como altos ingresos y, entonces, se les aplicará la quita total de la asistencia estatal.

A través de la Resolución 661/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el área a cargo de Flavia Royón informó que “aquellos servicios que no hayan sido identificados como pertenecientes a beneficiarios y beneficiarias de Nivel 2 o Nivel 3 en el padrón informado al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), ambos organismos descentralizados actuantes en la órbita de esta Secretaría, a los entes reguladores, a las autoridades provinciales y/o a las empresas prestadoras de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y gas natural por red, deben recibir el tratamiento correspondiente a usuarios y usuarias residenciales de mayores ingresos (Nivel 1)».

De esta forma, las personas que no se anotaron en el registro de subsidios caen, por default, dentro del denominado “nivel 1”, es decir, que no necesitan subvenciones en las boletas de los servicios públicos. En la configuración oficial, en el “nivel 1” estaban los hogares de alto poder adquisitivo (ingresos por arriba de los $ 390.000 mensuales) que no necesitan auxilio para pagar las boletas.

La quita de ahora es la primera de tres. En septiembre, se remueven un 20% de los subsidios. En noviembre, otro 40% y en enero 2023, el 40% final. Allí se sabrá el aumento final por la quita de subvenciones. Especialistas estiman que estará entre 140% para usuarios generales y 170% para clientes de “altos ingresos”.

De esta manera, desde febrero 2023, los usuarios nivel 1 pagarán «tarifa plena», sin descuentos.

Según algunas estimaciones, podrían ser entre 5 millones y 5,5 millones de hogares. Casi un 30% de los usuarios.

En el Nivel 2, fueron incluidas las personas de ingresos bajos. Son alrededor de 6,5 millones de inscriptos y no tendrán aumentos. En este grupo se incluyó a quienes reciben la tarifa social.

En tanto, los hogares de ingreso medios forman parte del Nivel 3. Son 2,5 millones que mantendrán el subsidio y solo pagarán una tarifa más alta en caso de superar el tope de consumo de 400 kwh mensual, en el caso de la energía eléctrica.