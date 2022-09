Municipales conformarán una lista para la Caja y la OSEF

El secretario de Previsión Social del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia, Horacio Gallegos, viajó a Río Grande para conversar con sus colegas municipales de esa ciudad y con algunos dirigentes estatales, con el objetivo de conformar una lista propia para presentarse en las elecciones de directores de la Caja previsional y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

“Estamos charlando con algunos compañeros” relató el representante del SOEM. Informó que la intención de integrar el directorio de los organismos “empezó hace dos años cuando empezamos a querer modificar la ley 71. Para nosotros es primordial cambiar la composición del directorio para tener voz y voto. Hoy, cómo está redactada la ley prácticamente no tenemos injerencia en las decisiones de la caja y la obra social”.

El gremialista manifestó que en el sector tienen plena conciencia de no contar con las fuerzas suficientes para revertir las decisiones de los presidentes de los entes, en virtud del doble voto que les confiere la legislación. “Por más que tiremos ideas, nada se puede cambiar porque no tenemos las fuerzas necesarias dentro de los directorios, porque siempre prevalece lo que termina ejecutando el presidente y el vice” denunció.

Dada esta situación es que desde los gremios estatales están decididos a participar de los comicios para integrar el directorio, más allá de la insistencia en que “hay que cambiar la composición del directorio como otras tantas cosas. Por eso generamos un proyecto de modificación de la ley 71 que giramos a la legislatura y todavía estamos esperando que nos respondan”.

En otro orden, el sindicalista transmitió la satisfacción en el sector que representa por la reciente modificación de los artículos 108 y 109 de la Carta Orgánica municipal que concretaron los convencionales estatuyentes, quitando la figura de los no agremiados en relación con las negociaciones sindicales.

El pedido en particular es un anhelo de vieja data del gremio municipal particularmente. Gallegos primeramente aseveró que “no es nuestra intención sacarlos de una negociación a los no agremiados, en realidad nuestro objetivo era la modificación de los artículos 108 y 109 de la Carta Orgánica”.

En virtud de que la redacción original de la Carta contemplaba la figura de los no agremiados, ese particular impedía al SOEM a homologar el convenio de empleo para convertirlo en convenio colectivo. “Un convenio municipal de empleo es un acuerdo de partes y a veces es muy controversial porque termina muchas veces definiendo la asesoría letrada del municipio” explicó el dirigente.

Aseguró además que, al no figurar ya los no agremiados, “nos da la posibilidad de homologarlo como convenio colectivo”. La diferencia fundamental es que a partir de ahora, frente a algún diferendo “lo podemos denunciar ante el Ministerio de Trabajo, que se convierte de alguna forma en árbitro. Es un trámite mucho más accesible que como estaba antes. Y obviamente tiene fuerza de ley, ya no es sólo un convenio de partes”.

El sindicalista aclaró que un convenio colectivo de trabajo es “para todos los trabajadores, inclusive para los no agremiados. Ellos lo entendieron, nosotros hablamos mucho con ellos y lo entendieron”.

El convenio original data del año 2002 y recién hoy, a 20 años, puede ser homologado. Con un ejemplo, Horacio Gallegos demostró que el inconveniente con el que se encontraban, queda subsanado con la modificación aprobada por los convencionales: “El convenio colectivo dispone a igual trabajo igual remuneración. Nosotros tenemos compañeros que están en la misma situación y eso no se cumple. Lo planteamos, es controversial y asesoría letrada hace su interpretación. El paso que antes teníamos era ir a Ja justicia y a veces nos llevaba 6 o 7 años que la Justicia nos dé la razón. De esta forma, cuando hay una situación controversial nosotros denunciaremos ante el Ministerio de Trabajo, que obviamente es quien tiene la potestad de decir si corresponde o no. Es mucho más sencillo el trámite” apreció. “Está satisfecha la necesidad de los gremios” reafirmó Gallegos.