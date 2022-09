“Más de mil familias están aún a la espera de una decisión»

Luego manifestó que “en este derrotero que se viene dando en los últimos tiempos y en la búsqueda de reducir el déficit, también se empieza a hacer foco en quienes tienen una suerte de subrégimen diferente como es el de Tierra del Fuego, el de San Juan, La Rioja, San Luis; pero a mi modo de ver no solo como dirigente sino como ciudadano, puedo decir que el nuestro no tiene absolutamente ningún tipo de comparación con lo que es la Ley 19.640 en su espíritu original. Esto es, para los que vivimos en Tierra del Fuego, saber que acá no solamente estamos hablando de números sino que estamos hablando de soberanía”, remarcó Tejeda.

El dirigente de SETIA señaló que ese debe ser el marco para la discusión, y entonces indicó que “no debería correr absolutamente ningún riesgo” el régimen fueguino. Aunque para ello expresó la necesidad de que exista “un mensaje claro desde la política, desde el nuevo ministro Sergio Massa y saber que lo que se está jugando acá en Tierra del Fuego no son solamente fuentes de trabajo”, advirtió el secretario General.

Mariano Tejeda reclamó “políticas de estado que se implementen desde acá a un futuro bastante largo”, que den “seguridad no solamente para las fuentes de trabajo sino para el desarrollo de Tierra del Fuego”. Luego destacó que “tanto desde la CGT como desde las organizaciones sindicales, cada una desde su lugar y en el ámbito que le corresponda representar a los trabajadores del ámbito público o privado; siempre han puesto la lucha y la defensa de la soberanía industrial como objetivos”.

El sindicalista textil volvió a remarcar la cuestión de la defensa de la soberanía, planteando que la Ley 19.640 debe ser defendida en ese sentido. Por el mismo motivo expresó la necesidad de resolver la prórroga para el sector textil, en igualdad de condiciones que para el resto de la industria, recordando que hay “más de mil familias que están aún a la espera de una decisión política, que tiene que tomarse cuanto antes y que no debería ser ya una discusión”, concluyó Mariano Tejeda.