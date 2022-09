La defensa de Guzmán apeló procesamiento

Los abogados defensores de Guzmán señalaron que “la difusión mediática que ha tenido este caso, generado por la propia denunciante, coloca a la Justicia en la posición de ser garante con mayor rigor aún, de las garantías procesales de ambas partes. Esto es, dado que el juicio social que la mediatización de la causa ha tenido, afecta los derechos de esta parte, como también los de la propia denunciante”.

En ese sentido cuestionaron que el juez de instrucción “eligió antojadizamente algunos elementos probatorios para sostener un auto de procesamiento, advirtiéndose la parcialidad al momento de dictar la resolución que aquí se ataca, cuando existen en estos obrados, elementos probatorios que echan por tierra los argumentos del juzgado a criterio de la defensa”.

Para la defensa del letrado judicial “el juzgador ha realizado una sesgada y parcial valoración de la prueba, de modo contrario a lo que el mismo sostiene, según la supuesta libre valoración y sana crítica. Ello es así ya que no se trata de desvalorizar el testimonio de la aquí denunciante, sino que el mismo resulta contradictorio en un análisis integral de los elementos probatorios aportados, más allá de que no se ordenaron las diligencias que esta parte pidió”.

Es así que los abogados del procesado consideran que “surgen evidentes contradicciones, no ya producto de la mediatización de la causa, sino de los propios dichos de la denunciante, confrontados con pruebas científicas y de otro tipo, que le quitan la verosimilitud a dicho relato, no concordando con la versión que ella misma dió de los hechos”. Asimismo Guzmán reiteró que “todo hecho de violencia física ha sido y es negado por mi parte, no existiendo prueba ni directa ni indiciaria que se me atribuya”.

Uno de los puntos probatorios que cuestionó la defensa, es que la mujer dijo que fue pateada en el suelo con unas “zapatillas tipo chancletas” pero en otra instancia del proceso habló de “unos borcegos tipo zapatillas”. “Esta situación, además de absurda, resulta poco creíble: en un mismo relato pasó de ser pateada por una zapatilla, una zapatilla usada como chancleta, para arribar a un borcego usado como una chancleta”, señala el recurso.

Y agrega que en la pericia la policía determinó que “no es posible determinar que las mismas (las lesiones) hayan sido producidas por los borcegos” ya que “no se logra visualizar en las imágenes aportadas, características o patrones correspondientes a improntas dejadas por el borcego analizado.

Es decir, que el relato de la denunciante, contrastado con la pericia científica aludida, resulta falso”.

Es así que los defensores de Guzmán consideran que “no existe prueba científica que corrobore los dichos por CK, restándole la verosimilitud del mismo. Esto no es un hecho menor, dado que además de no ser mencionado por el juzgador en ese análisis integral de la prueba que entiendo debía realizarse y no se realizó; le resta la verosimilitud a su relato, corroborado esto por prueba científica”.

Por último, la apelación también cuestiona que no se haya hecho lugar a la reconstrucción del hecho sucedido en la vivienda que el matrimonio ocupaba. Consideran desde la defensa que esto es un hecho clave para que la mujer explique cómo fue que cayó por las escaleras y luego pateada en el piso por parte de Guzmán.

Más allá de las expresiones de los defensores, ahora deberá ser la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones la que tenga que resolver si confirma el procesamiento por lesiones leves y graves doblemente agravadas o si dicta alguna otra alternativa procesal en base a los elementos obrantes en el expediente hasta el momento.