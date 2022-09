Joven de Río Grande denunció que desconocidos la drogaron y la violaron

En un estremecedor relato hoy por Aire Libre FM, la chica contó que habían salido con tres amigas a un pub céntrico ubicado en Obligado y Belgrano, para después terminar en una casa «donde había dos hombres que no conocía».

«Estaba en una cama desnuda, mi amiga me dejó sola. Había dos tipos desnudos parados y uno se estaba subiendo encima mío, ahí como que me paralicé. Se ve que me drogaron, me desperté en un sillón ya cambiada», narró la joven, cuya identidad permanece sin divulgar por razones de privacidad y seguridad.

Sumado a lo anterior, la chica aseguró por la citada emisora «no recordar» como llegó a esa casa, y afirmó que la amiga que estaba junto a ella en la madrugada, por la mañana «me dejó porque me dijo que tenía que ir a buscar a su hijo al jardín».

«No tuvimos mucho diálogo, porque yo no quise hablar del tema. Me acuerdo de las caras, eran como de 40. Estábamos bailando y tomando fernet nada más, ahí perdí el conocimiento. Tengo moretones y mi celular está roto«, agregó.

«SE LES PARÓ EL AUTO Y ARRANQUÉ A CORRER»

Para añadir aún más condimentos negativos al asunto, la joven relató que como ella no tenía en qué volver a su casa «ellos (los supuestos abusadores) me ofrecieron un celular y me quisieron llevar».

«Me puse a llorar, me acercaron hasta un par de cuadras de mi casa. Se les paró el auto y ahí yo arranqué a correr, pero ese barrio no sé donde quedaba, me parece que era Chacra. Tengo mucho dolor en mis partes íntimas, me sangró, me revisaron en la morgue, en el hospital», aseguró.

Para finalizar en su narración, la chica reveló que estos individuos «me llamaron durante el fin de semana, preguntándome qué estaba diciendo» y que le mandaron un mensaje a su hermana, haciéndose pasar por ella.

«Me dijeron que estabas muy en pedo y tu amiga se fue. Yo estaba con toda la remera baja, el broche del pantalón abierto, las zapatillas mal puestas y me daban una copa: «tomá, tomá». Fui a la policía, me llegó una orden de alejamiento e hicieron un allanamiento en la casa, pudimos conseguir los nombres», concluyó la joven, en un suceso que deberá ser investigado sin dudas a fondo por la justicia, en función de la gravedad de los detalles expuestos.