El sábado inaugurarán la muestra “Paisajes y labores del campo fueguino”

De la mano del reconocido fotógrafo profesional Alfio Baldovin y del Dr. Fabián Zanini, este sábado quedará formalmente inaugurada la muestra fotográfica de la Estepa Fueguina denominada “Paisajes y Trabajo del Campo Fueguino”.

La propuesta será a partir de las 19:00 en el Museo municipal Virginia Chonquitel de calle Alberdi 555 de Río Grande y se podrá visitar hasta que termine el mes. El objetivo es que toda aquella persona que ama la fotografía pueda participar de esta exposición.

Cabe destacar que quienes visiten la muestra, tendrán la oportunidad de apreciar 118 fotos y 3 acuarelas. La totalidad de las fotos son de alumnos del taller de fotografía y gente común del pueblo que se animó a participar de esta muestra.

En diálogo con la prensa, Alfio Baldovin, responsable de la muestra, explicó que “la idea surgió con el Médico Veterinario Fabián Zanini. Queríamos organizar algo para que la gente de Tierra del Fuego comience a conocer realmente lo que es el trabajo del campo y el paisaje fueguino”.

Por otro lado resaltó la importancia de la muestra. “Esta es una actividad cultural netamente riograndense. Es un producto local y se nutre del trabajo fotográfico de integrantes de la comunidad. Además, esta muestra se encuentra en el calendario de actividades culturales de Río Grande y cuenta con la participación de toda la comunidad, lo que le da un gran valor agregado”.

Para este evento, los organizadores invitaron a las artistas visuales Paula Cifuentes y Adriana Valero. “También estaba invitada Lucila Apolinaire pero ella tiene un cuadro que es muy grande y no teníamos la posibilidad de colgarlo porque no debemos perforar paredes y nada de eso, entonces no pudimos exponer la obra de Lucila”, se lamentó Alfio.

El montaje de la muestra se realizó con la colaboración de alumnos de los distintos cursos de fotografía que ofrece el artista riograndense, además de la destacada contribución de Lucila Apolinaire, entre otros, que también cooperaron para que esta obra pudiera ser exhibida.

El evento quedará en exposición hasta fin de mes y la invitación está abierta al público.

Baldovin dijo que para la participación, “le pedimos a cada uno de los expositores que pusiese entre 1 y 4 fotos como máximo en un tamaño de 20 x 30 o 30 x 40 y la 30 por 40 la llamamos súper A3 porque para poder abaratar costos”.

Recordó que esta es la cuarta vez que se hace este tipo de muestras “y estamos apuntando poder llegar a tener una continuidad”.

El profesional de la fotografía explicó que en este tipo de muestras pueden participar todos los que tengan ganas y que sean amantes de la fotografía. “No tienen que ser ni profesionales ni tener grandes cámaras ya que lo que buscamos es la participación de la comunidad”, dijo.

Respecto de la parte técnica, Alfio dijo que no se exigió nada. «Yo miro la foto y, mientras la foto esté encuadrada en el campo fueguino o en el trabajo rural, sirve para participar de la muestra. Pero si a esa foto la sacaron con celular, con rollo o con cámara digital a los fines de esta muestra, no nos importó”.

Agregó que “lo que le pedimos a la gente es que no espere un año para ver si los van a invitar a sacar foto para exponer. Lo que siempre digo es que en vez de irse todos los fines de semana para Ushuaia, cada tanto que arranquen para San Sebastián y que se pongan a fotografiar la estepa, los arroyos, los pastizales y todo lo que se les ocurra ya que en el campo fueguino hay una infinidad de colores que nos brinda el paisaje fueguino”.

Dijo que mucha gente quiere participar y espera a la convocatoria. “Pueden ir sacando fotos y guardarlas para tenerlas ni bien abra la próxima convocatoria”.