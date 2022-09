El iPhone 14 ya tiene precio confirmado: cuánto habrá que pagar para tenerlo en Argentina

En total la variación entre el modelo más básico y el más importante será de unos u$s 400, con el precio mínimo a pagar por un iPhone 14 puesto en u$s 749 mientras que como máximo saldrían u$s 1199.

Esto representa una variación mínima en comparación con los precios de la generación actual de iPhones 13, donde el modelo más económico (iPhone 13 Mini) estando en u$s 699 mientras que el más caro (iPhone 13 Pro Max con 1 terabyte de almacenamiento) sale u$s 1599.

Esto lo explica un informe de la firma de análisis de mercado TrendForce, donde señalan que Apple decidió no aumentar los precios debido a la inflación y con el objetivo de mantener una estrategia de precios más cautelosa.

IPHONE 14: CUÁNTO SALDRÁ EL NUEVO CELULAR DE APPLE

Con todo esto en mente, a continuación repasamos las estimaciones de precios que hacen los especialistas para los diferentes modelos de iPhone 14, el cual será anunciado la semana que viene:

iPhone 14 : u$s 749 a u$s 799.

: u$s 749 a u$s 799. iPhone 14 Plus : u$s 849 a u$s 899.

: u$s 849 a u$s 899. iPhone 14 Pro : u$s 1049 a u$s 1099.

: u$s 1049 a u$s 1099. iPhone 14 Pro Max: u$s 1.149 a u$s 1.199.

En otras palabras, se puede esperar que los modelos más caros del iPhone sean los «Pro» -los cuales como característica distintiva tendrán su módulo fotográfico con triple cámara- mientras que el resto de las versiones mantendrán precios económicos.

IPHONE 14: TODO LO QUE SE SABE HASTA AHORA DEL NUEVO CELULAR DE APPLE

Como se mencionó en la lista de precios, habrá nuevamente cuatro versiones del iPhone pero en esta ocasión se reemplazará al «Mini» por el «Plus«, con la diferencia de que este último es de un tamaño mayor al modelo regular .

Y es que tanto el iPhone 14 Plus como el iPhone 14 Pro Max serán celulares de 6,7 pulgadas, mientras que el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro tendrán solamente 6,1 pulgadas en sus pantallas.

La versión accesible sería entonces nuevamente el iPhone SE, que este año recibió una renovación para poder comenzar a contar con conexión 5G y una serie de procesadores de última generación .

A todo esto se le suma que Apple presentará una cámara de 48 megapíxeles, con capacidades de grabación de video de 8K. También podría haber algunas mejoras en el teleobjetivo, y es posible que veamos una mejor cámara Ultra Wide.

La cámara ancha de 48 megapíxeles, las mejoras en el teleobjetivo y el escáner LiDAR seguirán siendo características exclusivas de Pro. En cuanto a la cámara frontal, todos los modelos podrían obtener una lente mejorada con una apertura más amplia y capacidades de enfoque automático.

Esta característica traerá un importante cambio en el diseño frontal, ya que se incluirá un agujero para la cámara delantera, que reemplazará al tradicional notch que Apple mantuvo tantos años y cuyo tamaño se redujo en los actuales iPhone 13. Eso, sumado a unos marcos más finos, aumentaría el aprovechamiento del frontal.