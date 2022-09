Atentado a CFK: qué dijo la novia de Fernando Sabag Montiel antes de ser detenida

La detención se produjo por orden de la juezahoras después de que decretara el secreto de sumario en el expediente y durante una jornada en que tomó declaración a un «conocido» de Sabag Montiel y a peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular del acusado del atentado hizo un «reseteo» y volvió a «estado de fábrica».

La novia del responsable del atentado a Cristina Kirchner habló un rato antes de ser detenida y parte de lo que dijo ya se está investigando.

«Ambar» hizo un vivo de Instagram en el que habló de su novio: «Yo era su pareja pero no le manejaba las redes, él tampoco me manejaba las mías. No éramos tóxicos», contó en el vivo de Instagram.

«Estuve muy de acuerdo con Milei», acotó en otro tramo de la charla o monólogo, para cerrar poniendo en duda el arma con el que su novio quiso matar a Cristina Kirchner: «Tal vez era una pistola de agua, quién sabe».