Trabajadoras domésticas van por una mejora salarial

Tal como sucedió en cada uno de los sectores gremiales a nivel nacional, las trabajadoras domésticas buscan obtener una recomposición teniendo en cuenta el impacto que viene generando la inflación en la economía y los salarios de cada uno de los trabajadores.

La referente del sector en la provincia de Tierra del Fuego, Dora Sánchez explicó que se confirmó para el próximo jueves 25 una reunión, “pero no se confirmó ningún tipo de porcentaje de aumento. Hasta que no se realice la reunión, no hay ningún número pautado”, por lo que no se puede adelantar ningún tipo de porcentaje, ya que el mismo “sería absurdo”.

Sánchez indicó que mantuvo un encuentro junto a Daniel Marenco, a uno de los paritarios nacionales y Secretario General de Unión Trabajadoras de Domésticos y Afines (UTDA), quien le informó que fueron citados para un encuentro (jueves 25), “pero no hay ningún porcentaje, porque todavía no hay ningún acuerdo”.

Por otro lado, la referente de la provincia se mostró preocupada por la actual situación que atraviesa el sector doméstico, tanto en el sector económico, como en el laboral. En relación a este último, destacó el trabajo que se inició desde el ministerio en la provincia, el cual comenzará a trabajar en la implementación de una política de control de acoso y violencia laboral. “Espero que dentro del ministerio de trabajo se tenga en cuenta la creación del Tribunal de Trabajo de Empleadas de Casas Particulares en la provincia. Esto es algo que venimos peleando y junto a la legisladora Laura Colazo, tenemos un informe realizado por la investigadora del Conicet, Lorena Poblete”. El mismo consiste en las diferentes formas que ya se encuentran implementados en el país y que las mismas, pueden aplicarse en Tierra del Fuego.

La gremialista dijo que tras la finalización de la pandemia, en el último tiempo se han incrementado los trabajos, “pero más allá del programa ‘Registradas’ que ha implementado el gobierno, en la provincia tenemos la complicación de no contar con la oficina de la obra social”. Explicó que eso lleva a que las trabajadoras decidan no encuadrarse dentro del programa. “Asimismo, usualmente cuando están registradas, pierden programas, tales como el Red Sol, bolsa de gobierno, bolsones de la municipalidad”. A través de gestiones realizadas con integrantes del municipio, se llevó adelante un acuerdo para que no se les retire el beneficio del Programa Alimentario Municipal.