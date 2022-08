Solo con la App “Mi Argentina” se podrá ingresar a Chile

El gobierno de Chile anunció que, a partir del 1 de septiembre, no exigirá más a extranjeros el formulario C19 como así tampoco la homologación de vacunas en el caso de los argentinos, ya que podrán hacerlo con la exhibición de la aplicación Mi Argentina o el carnet físico de las vacunas.

Patricia Guzmán, Coordinadora del Paso Fronterizo de San Sebastián, habló con FM Fuego sobre este tema: “Se publicó hace un par de días, salió la nueva infografía de salud, donde se indica que a partir del 1° de septiembre, se flexibilizan las medidas para ingresar al país, ya no se le exigirá al extranjero el C19, solamente se les solicitará el certificado de vacunación, que es el que ustedes obtienen desde la aplicación Mi Argentina o el carnet físico de vacunas y se mantiene la toma de test antígeno aleatorio”.

Guzmán especificó la cantidad de dosis que se exigen para el ingreso a Chile: “El esquema de dosis completa que son dos dosis, el resto es considerado refuerzo. Tampoco hay que realizar la homologación de vacunas que se venía haciendo. Es importante decir que en la aplicación Mi Argentina, hay una opción que es bajar el certificado donde consta la cantidad de dosis que tienen aplicada, ese debe bajarlo, ya que les servirá como pase de movilidad, que es el que se exige en Chile para el ingreso a lugares cerrados, restaurantes, incluso para vuelos nacionales. El pase de movilidad se exige desde los 12 años, por lo tanto, aunque en Chile, está siendo obligatoria la vacuna en niños a partir de los 6 años”.

“De todas maneras, no tenemos claridad cómo va a funcionar en fronteras, desde que edad se le va a pedir el certificado de vacunas, porque todavía no se publica la normativa oficialmente, si no que esto ha sido un anuncio del gobierno, hasta que no nos aparezca el reglamento y las instrucciones que bajan a las diferentes fronteras, no tenemos tantas precisiones”, finalizó diciendo Patricia Guzmán.