Melella fijó posición ante los anuncios de candidatura de Rodríguez y Blanco

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, en declaraciones publicadas por distintos medios se involucró de lleno en la danza de candidaturas a la gobernación para las elecciones del lejano año que viene que se anunciaron recientemente. Puntualmente a las del justicialista Matías Rodríguez, con quien comparte pertenencia al Frente de Todos, y la de Pablo Blanco, senador radical de Juntos por el Cambio.

Si bien Melellla no cuestionó la intención de Rodríguez de competir por la gobernación -“todos tienen derecho a ser candidatos”-, sí rechazó las críticas del senador hacia la gestión provincial que encabeza: “para criticar algo, hay que conocerlo”, añadió, y reconoció que “nunca hubo mucha relación” con Rodríguez. Aunque sí con Pablo Blanco, de quien opinó “está siempre pendiente de qué necesita la provincia”.

“Todos tenemos derecho a ser candidato y respeto las opiniones. Para criticar están todos, pero para construir y dar ideas muchas veces no están”, reprochó Melella.

El gobernador de alguna manera ninguneó a Matías Rodríguez, quien había insinuado excluirlo del Frente de Todos, enfatizando su buena relación de diálogo y trabajo con los tres intendentes de la misma fuerza política, Walter Vuoto, Daniel Harrington y Martín Pérez. “Hablamos permanentemente y vemos si hay obras que son en común para ponernos de acuerdo” dejó caer.

“Yo tengo derecho a presentarme, o no” desorientó el gobernador. Insistió sobre Pablo Blanco, quien para él “también tiene derecho a presentarse”, pero volvió a aportar confusión al sostener que “no es momento de hablar de estas cosas” mientras siguió hablando de esas cosas: “Si me llego a presentar, lo voy a hacer en la instancia que marque el frente o el espacio, si es que me presento”.

Cuestionó la pretensión de Rodríguez de expresar una fórmula puramente peronista en el Frente de Todos, y se distinguió “yo soy de FORJA y tenemos peronistas dentro de FORJA”. Redobló la apuesta y apeló a “tener memoria porque ya tuvimos gobiernos peronistas, nosotros le ganamos a un gobierno peronista que ajustó salarios y persiguió trabajadores, pero parece que perdimos rápido la memoria”.

Como para caldear aún más los ánimos internos, elogió a la vicepresidente del Justicialismo, la legisladora Myriam Martínez, e incluso la calificó como una referente con “capacidad de ser candidata a vicegobernadora o candidata a gobernadora. Es la vicepresidente del peronismo y también hay peronismo en nuestro gobierno”.

Tras volver a cargar sobre el precandidato Rodríguez, recomendó en cambio trabajar por la unidad en el Frente de Todos, “porque si nos dividimos nosotros, está claro que nos devoran los de afuera y podemos ser funcionales a lo que criticamos”.

Y reiteró, una vez más: “Yo no sé si voy a ser candidato”.