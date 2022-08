Melella: “A las industrias les pedimos acompañamiento para la situación de los trabajadores”

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, se refirió a la necesidad de que las empresas aporten para que no se pierdan puestos de trabajo. Dijo que se entiende la falta de insumos, pero advirtió que “lo más fácil es decir: no tengo insumos, entonces me desprendo de los trabajadores. Pero no es así, los trabajadores y el Estado estuvieron al lado de los empresarios, para lograr lo que se logró”, dijo en relación a la prórroga del subrégimen. Luego manifestó: “Lo que le pido a la industria, es que en este momento también acompañen la realidad social”.