Magistrados fueguinos cuestionan a jueza chaqueña

Luego de que trascendiera la denuncia de Carla Kirstein por violencia de género contra su esposo, el funcionario judicial Marcelo Guzmán, la magistrada del Juzgado del Menor y la Familia de Villa Ángela (Chaco), Laura Verónica Buyatti, apuntó contra el acusado y le exigió celeridad en el caso a su par de Ushuaia, Marco Mellién.

«Si te crees tan poderoso y poronga, espero que me atiendes el celular a ver si te animas. A ver si te animás a venir a Villa Ángela, sos un asco miserable. Te juro por mi hija que te saco las ganas de pegarle a otra mujer», le dedicó en un posteo a través de Facebook a Marcelo Guzmán, que fue separado de su cargo en el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego el fin de semana pasado.

En la misma publicación, cuestionó el tratamiento del caso al juez de Familia a cargo de la causa, Marco Mellién, a quién le pidió que «apure el trámite» para que Carla Kirstein pueda viajar con su hija de 9 años a Villa Ángela para encontrarse con su familia; situación que, vale la pena mencionar, ya se ha resuelto en favor de la víctima.

«Me encantaría que me expliquen por qué la recibió 5 minutos, no la escuchó y no tiene defensa. A qué le tiene miedo. Yo le informo que no le tengo miedo ni al Diablo La quiero en Villa Ángela», expresó con énfasis. Asimismo, Buyatti escribió: «Basta de tanta impunidad, no tienen vergüenza. Su Señoría que se ofendió conmigo porque le dije por qué no la atendió. Si tiene lo que tiene que tener no sea tan cagón y firme la autorización«. «Si no resuelve en esta semana le juro que me va a conocer en persona. No la pueden revictimizar y tenerla declarando 3 horas. Son impresentables. Son una vergüenza. Señor juez deje que Carla vuelva con su familia», cerró, furiosa.

La respuesta de los jueces fueguinos

Rápidos de reflejos, los funcionarios nucleados a través de la Asociación de Magistrados de Tierra del Fuego, liderados por el juez Julián de Martino, salieron en defensa de Meillen y criticaron la intromisión de una colega de otra jurisdicción en una causa local.

«Observamos con suma preocupación la indebida intromisión de un magistrado extraño a la jurisdicción provincial en las tareas propias e inherentes a a este ámbito», indica el descargo, y agrega: «Desde esta Asociación hagamos un llamado a la reflexión para que la jueza de mención encauce su proceder de un modo compatible con el respeto de la forma Federal, Republicana y Democrática de gobierno prevista en la Constitución Nacional».

«A su vez, también es de hacer mención que la prepotencia y la arrogancia, nunca pueden gobernar la relación entre colegas», acota además, y hasta recomienda «el mantenimiento del equilibrio emocional y la coherencia», señando que estas son «herramientas indispensables para preservar la lucidez intelectual necesaria para enarbolar las banderas de la lucha por los derechos de las personas que más lo necesitan».

El comunicado completo de los jueces

Río Grande, 20 de agosto de 2022.-

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se solidariza con el juez Marco Mellien, en virtud de las graves e injustas descalificaciones públicas sufridas en los últimos días. por parte de una jueza de Villa Angela, provincia del Chaco.

Además, observamos con suma preocupación la indebida intromisión de un magistrado extraño a la jurisdicción provincial en las tareas propias e inherentes a a este ámbito a través de la prensa, lo que a su vez, implica una inaceptable invasión al poder soberano del Pueblo de esta Provincia, que ha delegado en su Poder Judicial la alta misión de dar solución a los conflictos sociales que aquí corresponde conocer, con la única excepción de la competencia federal que, evidentemente, no resulta aplicable al caso tratado.

Por otra parte, es de destacar que, siendo el respeto de la ley el pilar básico sobre el que se asienta el mecanismo de convivencia social, quienes tenemos la misión de cumplir una función judicial, debemos dar ejemplo de ello, lo cual resulta contrapuesto con las actitudes observadas, e impone que, desde esta Asociación hagamos un llamado a la reflexión para que la jueza de mención encauce su proceder de un modo compatible con el respeto de la forma Federal, Republicana y Democrática de gobierno prevista en la Constitución Nacional.

A su vez, también es de hacer mención que la prepotencia y la arrogancia, nunca pueden gobernar la relación entre colegas; precisamente, porque es inherente a nuestra misión y función, conducir y encarrilar los conflictos en el sendero de la ley; todo, librado de sobre-actuaciones que solo satisfacen el ego de quienes proceden de esa manera; siendo el respeto, la consideración y el reconocimiento de la dignidad del otro, herramientas imprescindibles para la construcción de la paz social, misión última del derecho; máxime en el caso, en el cual nuestro compañero ha hactuado son suma diligencia y aplicando las medidas de protectión que la situación merecía.

Así también, es de destacar que el mantenimiento del equilibrio emocional y la coherencia, conforman herramientas indispensables para preservar la lucidez intelectual necesaria para enarbolar las banderas de la lucha por los derechos de las personas que más lo necesitan, en pos de lograr una real igualdad entre los miembros de la sociedad.

FELICITAS MAIZTEGUI MARCO (vicepresidente), MARIA EUGENIA DIAZ (vicepresidenta segunda), JULIAN DE MARTINO (presidente).-