“Madres en Lucha” reclaman este viernes en el Juzgado

Una de las referentes de la agrupación “Madres en lucha, yo si te creo”, habló con FM Fuego por la convocatoria que realizarán mañana en el juzgado de nuestra ciudad: “Estamos organizando esto, dado que se dieron algunas situaciones, quizás un poco de maltrato desde la gente del juzgado hacia las madres cuando fuimos a preguntar sobre nuestras causas, un poco de desinterés. Creo que al estar un poco más tranquilas y no aparecer tanto, como que se relajó y las causas cada vez están más lentas. Hoy sabemos que cada semana hay más de 10 casos por abusos, ya tenemos nuevas mamás que lamentablemente están pasando por esto, decidimos ir el viernes, de forma simbólica, con nuestras causas, para que el juzgado se empiece a mover como tiene que ser”.

Además, hizo referencia a su caso en particular para graficar porqué hablan de lentitud en el avance de las causas: “Si bien venimos viendo algunos juicios que van saliendo, pero, por ejemplo, mi caso ya lleva 4 años y todavía no hay juicio, la respuesta del fiscal ante el juicio sobre mi causa deja mucho que desear, no deseaba eso, el fiscal pide algo que no debería ser, por esto y por otras situaciones que se están dando con las mamás decidimos hacer esto, para que nos vean, no vamos a hacer ningún ruido, no vamos a molestar, pero si queremos que nos vean, que estamos, que sepan que estamos y que vamos a seguir ahí por nuestros hijos”.

“Vamos, preguntamos y no nos dan respuesta, -añadió la referente-, dicen que a nosotros no nos pueden dar respuestas sino vamos con un abogado. Se preguntó solamente si había un cámara Gesell que hace más de un año se tiene que dar, tenemos al niño en mala situación, en esos momentos fue un maltrato, no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo justicia por nuestros hijos”.

“Tenemos nuevas causas, hace unos poquitos días se sumó una mamá que sus hijos sufrieron abusos, como todos los casos son muy terribles, queremos ayuda inmediata, que nos escuchen de forma inmediata, si no nos movemos, por más que tengamos abogados, la causas no se mueven”, finalizó diciendo la referente de las “Madres en lucha, yo si te creo”.