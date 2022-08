La nueva guardia del Hospital de Río Grande se inaugurará en septiembre

El gobernador Gustavo Melella junto al secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios del Ministerio de Salud, Javier Barrios, recorrieron ayer la obra de la nueva guardia del Hospital Regional Río Grande. También se sumaron a la visita los legisladores Daniel Rivarola y Federico Greve; y las legisladoras Myriam Martínez y Andrea Freites.

Al respecto, Melella sostuvo que “es una gran alegría ver cómo avanza esta obra junto a otras que se están llevando a cabo en el Hospital de Ushuaia y en Tolhuin”.

Asimismo, el mandatario comentó que “estas obras representan importantes inversiones que se realizan en su mayoría con fondos propios”.

“Aproximadamente a mediados de septiembre estaremos inaugurando la nueva guardia. El sector nuevo de hemodinamia llevará algo más de dos meses de obra. Esto es realmente muy importante porque si hoy alguien tiene algún problema y necesita esta área, tiene que ser derivado al privado. Están los profesionales pero el equipamiento estaba obsoleto y no funcionaba. Ahora habrá un equipo nuevo de última generación”, sostuvo Melella.

En referencia a los profesionales que se desempeñan en el hospital, el Gobernador indicó que “gracias a la recuperación salarial que hemos logrado hay muchos profesionales nuevos. La ministra de Salud está en Buenos Aires en el COFESA llevando un requerimiento para tener guardia pediátrica las 24hs en Tolhuin y reforzar las guardias acá también”.

“Cuando hablamos de fortalecer el sistema público de salud nos referimos a a continuar invirtiendo en infraestructura y personal para brindar más y mejores servicios a los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Viene avanzando muy bien la obra del Hospital de Ushuaia. Recordemos que hubo que hacer cambios en la estructura porque no estaba bien calculada pero seguimos adelante con buen ritmo”, aseguró Melella.

Asimismo manifestío que también “viene muy bien la reconstrucción de lo que se incendió y las tiras nuevas con nuevos servicios. Seguimos trabajando muy bien también con el Hospital de Tolhuin y avanza el Centro de Rehabilitación de alta complejidad que está construyendo la provincia”, subrayó.

“Son obras muy grandes que habíamos asumido como compromiso en campaña y que hoy estamos cumpliendo. Tener un Centro de Rehabilitación con internación para niños y adultos significa que ya no tendremos que depender de un avión sanitario para hacer derivaciones de determinados casos y esos pacientes se podrán atender aquí con los mejores profesionales y la mejor tecnología”, aseguró el mandatario.

Recordó que también se está trabajando con el Centro de Radioterapia. “Estamos terminando el proyecto, es una obra compleja para la que hubo que conseguir el acompañamiento de equipos técnicos a nivel nacional. En el mes de octubre estaremos en condiciones de realizar el llamado a licitación”, recalcó.

Finalmente, Melella dijo que “en poco tiempo la Provincia va a tener los servicios de salud que necesita para que cada vez abordemos mayor cantidad de patologías aquí y evitemos las derivaciones con todos los problemas y el desarraigo que eso conlleva”.