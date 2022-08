La mujer que se viralizó por defender los planes sociales se lanza como cantante de cumbia

En su cuenta de TikTok compartió un video en donde aparece en un estudio de grabación interpretando un tema de cumbia. “Muy pronto en mi canal de YouTube. Adelantito”, escribió.

La mujer tiene de 33 años, dos hijos y vive en Cañuelas. Fue apodada como “La planera” luego de que se viralizara un video en el que compartió detalles sobre los planes que cobraba y defendía a aquellos que no quieren trabajar. Además, en el mismo apuntaba contra aquellos que sí tienen un empleo en duros términos.

Ahora, su primera canción parece hacerse eco de las críticas que recibieron sus dichos. “Y vamos donde queremos ir y no me importa lo que digan de mí”, dice la letra. Según precisó en otra publicación, planea lanzar su primer tema en dos semanas en una cuenta de YouTube.

“Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”, había dicho en el video publicado en la plataforma china Kwai que luego tuvo gran repercusión.

El polémico video de una beneficiaria de planes sociales

“Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer, donde dice para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonus, la asignación, etc etc, que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta”, había expresado también en la misma grabación.

Durante su raid mediático, Alfonzo fue dada de baja del Potenciar Trabajo, ya que no realizaba la contraprestación laboral correspondiente. Como consecuencia, la mujer, que se jactaba de vivir de la ayuda estatal sin tener que trabajar ni cumplir horario, aprovechó la oportunidad y la falta de ingresos y designó a una representante encargada de cobrar y negociar con los medios de comunicación que pretendan entrevistarla.

El cruce con Cinthia Fernández

La panelista Cinthia Fernández protagonizó un tenso cruce con Mariana Alfonzo, tras su polémica defensa del cobro de programas estatales.

Al asistir la mujer como invitada al programa de televisión en el que trabaja la artista, esta última la enfrentó y calificó de irrespetuosas sus declaraciones a favor de “seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos”.

El tenso cruce entre Cinthia Fernández y la beneficiaria de planes sociales que se hizo viral

“¿De verdad vos creés que nos creemos ese cuento? Nos estás diciendo a todos que somos unos boludos por laburar, por luchar y por tener dignidad de ir a trabajar por lo que queremos”, le planteó Fernández. A lo que Alfonzo replicó: “Si vos estás trabajando y te vivís quejando, ¿entonces por qué laburás?”.

“Sí, yo me quejo de mantener vagos, porque vos hace cuatro años no tenés registro de trabajo y también es un problema mío y de todos los que los bancamos a ustedes. Porque si vos sos una persona que demuestra esfuerza y le devolvés al Estado con formación, con estudio, con ganas de laburar, estudiar o mismo con la retribución de un trabajo… Pero no, vos creés que sos recapa y que nosotros somos los boludos por mantenerlos a ustedes”, respondió la panelista.

Inmediatamente después agregó: “Vos creés que está buenísimo vivir así y a mí me parece una falta de respeto a mí y a todos, porque nosotros sí pagamos tus planes. Y yo los pagaría feliz para una persona que tiene ganas de progresar, ¿pero sabés qué pasa? Acá criamos vagos”.