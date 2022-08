Hoy se define la nueva tarifa eléctrica para Ushuaia y Tolhuin

Las autoridades de la Dirección Provincial de Energía presentarán hoy en audiencia pública no vinculante los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regir a partir del mes de septiembre para los usuarios del energía eléctrica de Ushuaia y Tolhuin.

La actualización de la tarifa contempla un incremento promedio del 33% para la tarifa residencia, del 63% promedio para la tarifa comercial, del 103% para medianos y grandes consumidores y del 140% para el minado de criptomoneda, que se aplicará en un solo tramo.

De acuerdo al trabajo realizado por los técnicos de la DPE, los usuarios residenciales con consumos mensuales inferiores a los 150 Kwh tendrán una suba de entre el 21,6% al 28%, los que registren consumos de hasta 300 kwh de entre el 34 al 37% y los que superen ese tope afrontarán un aumento de entre el 42 al 44,6%. Dentro de la categoría residencial se contabilizan unos 34 mil usuarios.

Para la categoría Uso General (comercios), en función del consumo de Kwh, se propone un aumento que va desde el 57,5% al 69,7% que alcanza a unos 2 mil usuarios.

En tanto que para la categoría de medianos y grandes consumos, que nuclea a unos 270 usuarios, se contemplan incrementos de entre un 100 al 106%.

La suba más significativa alcanzará a los 2 usuarios dedicados al mimado de criptomonedas, que tendrán un aumento tarifario del 140%.

El aumento propuesto alcanza únicamente a los costos derivados de la distribución de energía, mantenimiento de redes y gastos de funcionamiento y administrativos, pero no a los de generación que son determinados por CAMMESA, y que este año ya dispuso una actualización del orden del 30% en el valor del Kilowatt/hora para Tierra del Fuego. Por ello, el incremento elaborado por la DPE se sumará al que ya rige desde mediados de año.

En la Resolución 372/22, mediante la que el Presidente de la DPE, convocó a audiencia pública se afirma que Tierra del Fuego “se encuentra inmersa en una situación eléctrica compleja que no escapa a la realidad nacional” por lo que “resulta imprescindible la actualización de los cuadros tarifarios en el ámbito de la Provincia, con el objeto de garantizar la normal prestación del servicio”.

Se recuerda que “el cuadro tarifario de la DPE data de enero de 2019 y el de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande de septiembre de 2021” y que “a lo largo del año pasado y en lo que va del presente se han registrado aumentos de precios en los recursos materiales (repuestos, insumos, etc) los cuales son imprescindibles para brindar el servicio de energía eléctrica” y que una gran parte de esos insumos “son de origen extranjero” por lo que tienen sus precios dolarizados que aumentan en función del “incremento de la cotización” de esa moneda.

Desde la DPE se señaló que desde julio de 2018, mes en que se elaboró el actual cuadro tarifario que rige desde enero de 2019, hasta junio este año, mes en que se elaboró el nuevo cuadro tarifario, la inflación acumulada es del 400%, la cotización del dólar se incrementó un 364% y el costo salarial de la DPE aumentó un 296%.

El viernes, en tanto, se realizará en Río Grande la audiencia pública no vinculante por el nuevo cuadro tarifario de la Cooperativa Eléctrica que prevé un incremento inferior al de la DPE, ya que en aquella ciudad ya se aplicó un reajuste en septiembre del año pasado que representó un aumento promedio del 7% para usuarios residenciales, del 17% para comercios y del 40% para grandes consumidores.