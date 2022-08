Hipotecados UVA: con subas de miles de pesos mensuales, las cuotas se devoran sueldos completos y crece la mora

En las familias afectadas el tenor de las cuotas es tal que hasta se devoran sueldos prácticamente completos. En la mayoría de los casos, los endeudados se han visto obligados a ejercer más de un empleo sólo para poder cumplir con los pagos exigidos.

Sin embargo, reconocen desde organizaciones como Hipotecados UVA, la morosidad aumenta por efecto de cumplimientos que hoy se asumen impagables. Y la perspectiva es de intimaciones por doquier si no hay una intervención política que aplaque los aumentos permanentes.

El pago del crédito UVA se devora sueldos completos

«Los bancos ya reconocen que la mora es preocupante. Están citando a la gente para tratar de ver cómo se paga, el problema es que la gente no tiene cómo cumplir con esos pagos. La mora empezará a verse en un mes porque, por orden del Central, los bancos nos vienen recategorizando. No recibimos ninguna respuesta y los bancos se agarran de la letra de un contrato completamente usurario para que les pagues», comentó a iProfesional una afectada.

«Cada mes se pone peor. El índice actual será más alto que el del mes anterior y nosotros pagamos a partir de esta variación. La situación es insostenible. Llama poderosamente la atención que ningún político o partido se haga cargo de solucionar este problema, que pasaría por retrotraer el capital y establecer una adecuación razonable», añadió.

Otra integrante de Hipotecados UVA comentó a este medio que la cuota que afronta ya superó los 100.000 pesos y se devora unos de los sueldos del hogar.

«Estamos en una situación en la que no somos ni propietarios ni inquilinos, con un volumen de deuda que se acrecienta día a día por el índice inflacionario. Vemos que no hay conciencia de lo genera cada día que se dilata la discusión en el Congreso o que no se toman cartas en el asunto. El esfuerzo de las familias se sigue licuando», dijo a iProfesional.

La entrevistada expuso que sólo en el último mes pasó de afrontar una cuota de 98.000 pesos a tener que cumplir con un pago de 104.000. «Tuvimos que sumar más trabajos para poder cumplir con estas cuotas. En la familia nos tocó diversificar el ingreso. Con todo lo que esto implica en términos de pérdida de calidad de vida», remarcó.

Para luego añadir: «No hay dimensión y sí un prejuicio respecto de lo que nos pasa. Muchos creen que podemos aguantar pero ¿hasta cuándo?» La suba promedio de las cuotas para gran parte de los hogares, sólo en el último año, se ubicó por encima del 110 por ciento.

Hipotecados Uva: el fin del prorrateo

A fines de julio venció el decreto que establecía un 35 por ciento como tope de pago de cuota a partir de los ingresos en cada hogar. El Gobierno no ha dado una sola señal de avanzar con algún tipo de alivio para las más de 105.000 familias afectadas ahora por el cambio de régimen.

El fin del prorrateo dejó abierta la puerta para que los bancos ejecuten las viviendas sin intermediación judicial. Esto, en los casos de familias que se atrasen con el pago de 3 cuotas consecutivas.

Desde el pedido del crédito a la actualidad, las deudas, en la mayoría de los casos, se quintuplicaron. Una de las portavoces de Hipotecados UVA detalló la evolución de su caso ante iProfesional: «En el 2008 inicié con 2,4 millones de pesos. Hoy tengo 9 millones de pesos de deuda más los microcréditos que se me generaron por haber diferido la cuota en época de pandemia. Debo más de 10 millones».

El valor de las cuotas sube a la par del incontenible ritmo inflacionario.

«Sumé tres trabajos más. Doy clases, hago asesoramiento en comunicación, entre otras labores. Tenemos dos hijos adolescentes en la secundaria. Junto con el sueldo de mi esposo tratamos de cubrir la cuota, y el cuidado, la alimentación y la educación de nuestros hijos», cuenta otra damnificada.