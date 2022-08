Gestiones desde la UOM Río Grande para buscar alternativas

Respecto de los cambios que se dieron en el gabinete nacional y si esta renovación dilató la posibilidad de encontrar respuestas, el dirigente metalúrgico señaló que «lo que sucede es que esta situación que está atravesando el país en su conjunto y sobre todo los trabajadores, tiene un origen en la política que llevó adelante el gobierno anterior, que endeudó al país en un monto absolutamente inédito, en cuanto a préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional. El mismo gobierno que luego fugó esos capitales, pero dejó una deuda enorme que hay que afrontar y que trae consecuencias terribles. Quizás el problema más grave que hoy tenemos que afrontar los argentinos es el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que exige y pone condiciones para reintegrar capitales que nunca ingresaron al país o que, si lo hicieron, el gobierno anterior y sus amigos los fugaron o se los llevaron, como es absolutamente constatable y lamentablemente esas consecuencias las tenemos que pagar hoy», remarcó.

Entre dichas consecuencias, Martínez mencionó la imposibilidad de adquirir insumos, «para todo lo que tiene que ver con la producción nacional; ya sea medicamentos, producción agrícola, o incluso los electrodomésticos que se fabrican en Tierra del Fuego, posibilidad que está condicionada a que esta situación pueda revertirse”, advirtió. Mencionando luego que se encuentran “a la expectativa de que pueda surgir alguna novedad a partir de los nuevos nombramientos, pero también sabemos que no va a ser mágico ni inmediato. Entonces estamos intentando ver de generar reuniones en las próximas horas o en los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires, así lo analizamos con el gobernador y también con nuestra organización a nivel nacional, para intentar realizar gestiones y destrabar alguna de las SIMI, que son solicitudes de importación, de forma más inmediata, porque eso no tendría tanta complicación”.

“Algunos materiales están en los depósitos fiscales de Río Grande, otros en el puerto de Buenos Aires, y serían quizás las situaciones que podrían resolverse de manera más rápida, no así las que tienen que ver con insumos que están en tránsito o en algunos casos donde se tienen que concretar el envío de nuevos kits de producción”, indicó el titular de la UOM Río Grande.

El dirigente metalúrgico riograndense fue consultado también sobre la designación de José De Mendiguren como secretario de Producción, y al respecto recordó que en su momento se desempeñó como «presidente de la Unión Industrial Argentina, esto expresa cuál es su trayectoria, nosotros tenemos cierta preocupación. De todas maneras vamos a hacer el esfuerzo por tratar de que atienda nuestros reclamos y si no, analizaremos otro tipo de alternativas. Sí entendemos que es un hombre que viene del sector quizás más importante o de más poder en la industria nacional, a partir de allí tendrá alguna visión sobre Tierra del Fuego y esperamos que no sea similar a la de otros sectores que lo hacen de manera crítica. Tenemos entendido que es un industrial del sector textil y quizás pueda tener alguna visión un poco particular de Tierra al Fuego, pero de todas maneras no vamos a ahorrar esfuerzos en la búsqueda de lograr conjuntamente con el Gobierno provincial y con la organización a nivel nacional una solución. De la misma manera que esperamos que los empresarios tengan una actitud responsable en esto, buscando alternativas para garantizar la continuidad laboral y así poder superar esta difícil circunstancia que nos está tocando atravesar a los trabajadores, en todo el país”.