La movilización del miércoles 17 sigue manteniendo algunos decibeles de debate interno en Azopardo. No obstante desde diversos sectores coinciden en que la misma se concretará. Así lo sostienen referentes del núcleo dialoguista como también del Frente Sindical (Fresimona) y la Corriente Federal (CFT).

Sin embargo la reunión «organizativa» que tuvo lugar en esa central no tuvo una convocatoria para refrendar entusiasmos, ya que no más de una decena de organizaciones se hicieron presentes en la sede de Azopardo, donde de antemano se sabía que no estarían presentes los secretarios generales.

Este debate pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes, mientras que para este miércoles está prevista una reunión de mesa chica en UPCN, donde la marcha del Obelisco al Congreso será uno de los temas.

Fuentes de la conducción cegetista que sostienen la protesta, le reiteraron a BAE Negocios su lectura del escenario actual. Realzan que por mayoría esa central avala la llegada de Sergio Massa al Ejecutivo y confían en que puede ser exitosa su gestión para estabilizar la economía, entre otros tópicos. Pero enfatizaron que «al margen de anuncios y nombres, todos sabemos que no habrá resultados inmediatos. Y la CGT debe responder en cuanto a la realidad». La cual destacaron, incluye pérdida de poder adquisitivo de los salarios, inflación y otras incertidumbres económicas. «Son las razones por las que hubo acuerdo en marchar».

«Acompañamos y respaldamos, pero debemos defender lo que representamos y en tal lógica no hacer la movilización por cambios en el gabinete sería un papelón, no un respaldo más», señalaron.

Coincidencias y textuales

Como publicó este diario en la lectura expuesta hay coincidencias no frecuentes entre sindicatos afines al kirchnerismo y otros dialoguistas. Los dichos en cuanto a razones de fondo también los puso sobre tablas el dirigente de Smata, secretario gremial de la CGT y referente del Fresimona Mario «Paco» Manrique. «Será también un primer paso para la CGT en una nueva etapa», enfatizó el mecánico que fue fue uno de los sindicalistas del frente moyanista que junto a Pablo Moyano, Omar Plaini y Walter Correa departió el lunes con Cristina Fernández.

En declaraciones a El Destape Radio, enfatizó también que «las críticas al Gobierno las tenemos que hacer puertas adentro», acotando que la verdadera deuda es con el 50% de la población «que está bajo la línea de pobreza».

En la tarde de este martes, la cúpula de Azopardo también mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Allí estuvieron los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña, además de los dirigentes José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Alejandro Amor.

En versión oficial desde la jefatura de ministros se consignó que hubo intercambio de propuestas para incrementar el empleo en todo el país, se analizó la nueva etapa del Gobierno, con coicidencias en cuanto a desarrollo, impulso de la producción y reactivar la economía.