«En este país lo único que te ofrecen son planes sociales, yo quiero un laburo digno»

«Cuando vivís con la soga al cuello ya no sabés qué hacer…», manifestó ante un micrófono angustiado y entre lágrimas Gastón Guerra, apoyado contra la reja de la Casa Rosada. Este joven padre de 31 años, oriundo de la localidad de Moreno en el oeste profundo del conurbando bonaerense, quedó demorado el miércoles en el marco de los incidentes que se registraron a la salida de Sergio Massa, luego de su asunción como ministro de Economía.

En efecto, Guerra fue uno de los tantos manifestantes que, indignados, llegaron hasta Plaza de Mayo sin banderas ni ideologías partidarias, para echarle en cara a los políticos su hartazgo por la situación del país y la falta de respuestas de la clase dirigente. El joven le propinó patadas y golpes al vehículo oficial en que viajaba Massa (una minivan Toyota Hiace con casi 400.000 pesos de infracciones impagas, según trascendió en medios nacionales), descargando toda su bronca. Y quedó demorado por la policía.

«Es pasible de una sanción penal lo que hiciste«, le advirtió el cronista de TN Daniel Malnatti. Pero Guerra, frente a la cámara, brindó un testimonio entre visceral y desgarrador, sin filtro, acerca de la cruda realidad que atraviesa a gran parte de la sociedad argentina, que muchos pretenden no ver o minimizan.

«Ves a los periodistas, (Eduardo) Feinmann por ejemplo, Baby (Etchecopar), todo bien con ellos. Pero ellos viven bien, saben lo que es no faltarte nada, ellos no tienen necesidad. No saben lo que es vivir con la soga al cuello de lunes a lunes, no sabiendo qué carajo vas a comer. Y este gobierno de mierda se caga en todos», lanzó Guerra sin más.

En el marco de sus palabras, Malnatti le observó que «hay maneras de reclamar y eso hay que entenderlo», poniendo el foco en la actitud de agresión a la camioneta de Massa y su comitiva. Pero la respuesta del muchacho fue categórica y lapidaria.

«Cuando se meten con mis hijos y mi familia ya no sabés qué hacer, ese acto es un acto mínimo comparado con lo que están haciendo estas basuras (señalando a la Casa Rosada), abollarle el auto es lo que menos podemos hacer hoy en día. Ya me sacaron el alma entera, este país se llevó todo de mí, vengo porque estoy harto y amo a mi país, quiero que mi país y a todo el mundo le vaya bien«, enfatizó.

«No podemos vivir así, en un país en el que lo único que te ofrecen son planes sociales: yo quiero un laburo digno. Cuando se te meten con vos y con tu familia, te ponen en un punto en que ya te cansás», sentenció Guerra.