El Perú y su actuación durante el conflicto por las Malvinas

Artículo inicialmente publicado en el Cuaderno de Derecho Internacional Número X «ISLAS MALVINAS» – Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba – Instituto de Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración – Córdoba, 2015

Introducción

El conflicto por las Islas del Atlántico Sur, comúnmente conocido como la “Guerra de las Malvinas”, fue un período de enfrentamiento militar entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, que se extendió desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de ese mismo año.

El origen de dicho conflicto se remonta a varios siglos atrás (1), cuando la corona española hiciera las primeras reclamaciones ante Gran Bretaña, por la soberanía sobre ese territorio austral.

Posteriormente, y siendo ya la Argentina un país independiente (y reconocido sin reservas por Gran Bretaña), las desavenencias por la soberanía sobre las islas no solo que no mermaron, sino que, a partir del año 1833, el reino unido las usurpó, desapoderando a los habitantes que allí se encontraban.

Desde esa fecha y hasta 1982, y a pesar de los esfuerzos de la ONU en el siglo pasado, para que se le diera un corte definitivo a la situación, no se produjeron cambios sustanciales en torno al tema central: el de la soberanía. Producto de ello, el día 2 de abril del año 1982 tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas.

La “Operación Rosario” (2) consistió en una serie de acciones de baja intensidad, efectuadas con la premisa de que la incursión fuera incruenta, y cuyo objetivo era el de tomar la capital, Puerto Stanley, la que pasó a denominarse “Puerto Argentino”.

El desembarco argentino se realizó sin causar ninguna muerte ni a los británicos ni a los “kelpers”; por contrapartida, las tropas gauchas sufrieron su primera baja (3). Como consecuencia del conflicto armado que finalizó el 14 de junio, murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 kelpers (4).

Evacuación del personal herido el 2 de abril.

Entre los países que apoyaron a la Argentina durante el conflicto, se pueden distinguir entre aquellos que apoyaron materialmente a nuestro país, tales los casos de: Israel, Libia (5) y Perú, por ejemplo; y la situación de aquellos estados que brindaron apoyo diplomático como: Perú, Venezuela, Cuba, Brasil, Nicaragua, República Dominicana y Panamá (6). Cómo se puede apreciar, Perú fue un estado que ayudó a la Argentina en ambos aspectos. en este trabajo nos avocaremos, principalmente, al estudio de la ayuda prestada por el Perú a la Argentina, tanto en el plano material, como en el diplomático, teniendo en cuenta, además, que dicha ayuda fue siempre desinteresada.

En la primera parte, dedicaremos el estudio al análisis de la ayuda de material bélico ofrecido por el país incaico a la Argentina (a través de una triangulación con Israel); luego, en la segunda parte, y dentro de las soluciones diplomáticas que se buscaron para evitar o morigerar el conflicto armado, analizaremos la mediación del Presidente del Perú, arquitecto Fernando Belaúnde Terry (7), para, finalmente, examinar los buenos oficios del Secretario general de la ONU, el peruano Dr. Javier Pérez de Cuéllar (8).

Desde ya, deberemos aclarar, aunque parezca una obviedad, que en el caso del Secretario general Pérez de Cuéllar, más allá de su nacionalidad peruana y en virtud de lo establecido en el artículo 100 de la carta de la ONU, sus funciones fueron exclusivamente internacionales (9) y por lo tanto, como todo Secretario general, su actividad fue siempre reputada como imparcial.

Lo cierto es que, durante el conflicto por las Malvinas, el Perú, a través de sus Fuerzas Armadas o de sus hombres, buscó siempre alguna forma para auxiliar a la Argentina ante tan dramática situación.

La Actuación del Perú en concreto

La Ayuda Material

Las acciones bélicas comenzaron en las Malvinas el día 1 de mayo de 1982 (10). La resolución 502, el consejo de Seguridad (11) a la par que declaraba que existía un: “quebrantamiento de la paz”, exigía: “…la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas (Falkland Islands)” (12).

Ante este marco diplomático favorable a su posición, la Premier británica Margaret Tatcher (13), ordenó la movilización inmediata de la “Task Force” (14), para recuperar las Malvinas. Por otra parte, la comunidad económica europea (CEE), había decretado un embargo de armas contra la Argentina (14 Bis). Estados Unidos, asimismo, y aunque de manera más solapada, comenzó a limitar sus relaciones bilaterales con el estado sudamericano.

Buques integrantes de la Task Force británica en San Carlos

En este contexto internacional tan complicado, Argentina debió salir a buscar armamento, repuestos y pertrechos para sus tropas en otros países.

Hacia comienzos de mayo de 1982, miembros de la Fuerza Aérea Argentina tomaron contacto en Buenos Aires con funcionarios la empresa de origen israelí “Isrex Argentina”, que era la representante de las fábricas militares de ese país.

Los integrantes del directorio de la empresa estaban dispuestos a ayudar a la Argentina en su pedido de provisiones militares, pero al ser un tema tan delicado, sobre todo por el embargo decretado contra Argentina, pidieron autorización a la casa matriz, situada en Tel Aviv.

El Primer ministro Menájem Beguín (15), enterado del asunto, no solo que autorizó las transacciones, sino que expuso su franco apoyo a la causa argentina. Pero ¿por qué el Jefe de estado israelí se mostró tan proclive a la causa argentina?

Sucede que Beguín sentía un particular desprecio por los británicos, incluso desde antes que Israel se conformara como estado. Su rechazo hacia el Imperio británico venía de larga data: Dov Gruner, amigo y subalterno suyo en la organización “Irgún tzvai leumí” (16) había sido ahorcado por las autoridades británicas años antes (17).

“Beguín no había olvidado, aun cuando hubiera pasado casi medio siglo, ni el actuar de los británicos, ni las palabras finales de Dov: ‘si por algo lamento verdaderamente que esté por concluir mi vida, ello es, sobre todo, porque no he alcanzado a actuar bastante, no pude hacer suficiente’. Beguín tenía por entonces, 1982, sesenta y ocho años…sabía que el pedido…para venderles a los argentinos las armas que pedían, era probablemente su última oportunidad de vengarse de los británicos. Y lo fue” (18).

Por pedido del Premier israelí y para aventar cualquier sospecha, este solicitó que las compras fueran trianguladas a través de un tercer estado; y el país que se ofreció para tan arriesgada tarea resultó ser Perú.

“Perú aceptó, de buen grado, el pasar por destinatario de tales envíos, firmando las órdenes de compra en blanco y certificados de destino final, que se necesitaban para concretar los envíos” (19).

A pesar de las protestas formales presentadas por Gran Bretaña (20), ante la evidencia de la triangulación de armas, Beguín negó cualquier relación con el asunto y los envíos siguieron.

Paralelamente, Argentina solicitó al Perú ayuda material directo. El 2 de mayo de 1982, el presidente Galtieri (21) le pidió a su par de Perú, que recibiera a tres representantes, entre los cuales se encontraba el embajador argentino en Lima, Sánchez Moreno (22).

Menájem Beguín

Argentina requería a Perú aviones, misiles y hasta embarcaciones. El Secretario de la Presidencia del Perú en aquellos días, García Belaúnde (23), sobre la reunión comentada recuerda que los enviados argentinos: “estos se presentaron ante Belaúnde al día siguiente. Llegaban para pedir armamento. ‘Se les dio lo que se podía. Pidieron aviones Mirage, Sukhói, submarinos, buques, misiles, entre otras armas’.

No se les envió los Sukhói, pues el Perú era el único que los tenía en la región, por lo que iba a quedar en evidencia que estaba ayudando a Argentina.

En cambio, al día siguiente de la visita de los emisarios se enviaron diez aviones Mirage, a los que se les borró las banderas peruanas para reemplazarlas por las argentinas. Estos partieron de Chiclayo rumbo a la base militar de la Joya, en Arequipa. Luego siguieron hacia la provincia argentina de Jujuy y de ahí a Tandil. El uso de esta ruta evitó que fueran detectados por los radares chilenos.

Las embarcaciones que pedía Argentina no fueron entregadas, pues estas necesariamente pasarían por chile y serían detectadas por los radares de ese país.

También se les envió misiles tierra-tierra y tierra-aire. Además de tanques de combustible para los Mirage, para que estos tengan una mayor autonomía de vuelo en sus incursiones a las Malvinas” (24).

Pero el compromiso peruano no se limitaría solamente al ofrecimiento de material bélico. Pilotos de ese país se ofrecieron como voluntarios para combatir al lado de los argentinos:

“Los aviones, que ya estaban pintados con las insignias argentinas, llegaron al país luego de una travesía de tres horas y, desde allí, los transportaron hasta la base de Tandil. ‘la transferencia se hizo en el aeropuerto de Salta. Los piloteaban los peruanos y ellos querían seguir y presentarse de voluntarios en la guerra de Malvinas. les dije que no…, afirma Lami Dozo” (25).

Brigadier Basilio Lami Dozo, JEMGFAA durante Malvinas

Los pedidos de Argentina al Perú no se detuvieron en estas operaciones reseñadas. También existió la denominada “Operación Exocet”, para la compra de misiles.

Atento el embargo de armas decretado contra la Argentina, un grupo de militares rioplatenses hicieron contacto en Washington con el General de la FAP (26) José Espinoza Salazar, para comprar 12 misiles, por medio del estado peruano. Los argentinos ofrecieron u$d 12 millones.

A partir de ese momento se elaboró la llamada directiva “Celeste y Blanco”, cuyo objetivo era concretar la compra de las armas. El 7 de junio se autorizó la operación, calificada como secreto de estado. Los misiles nunca llegaron, debido a que cuando estuvieron listos para ser utilizados, el conflicto ya había terminado (27).

Pilotos peruanos y argentinos en la VI Brigada Aérea. Foto: Gómez de la Torre Rotta. Argentina intentó por todos los medios adquirir misiles Exocet

La mediación del presidente Belaúnde Terry

Ante el fracaso que ya se vislumbraba en la intervención diplomática del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig (28), el presidente del Perú, Belaunde Terry, le comunicó al embajador de los Estados Unidos en Lima (29), su voluntad de actuar como mediador en el conflicto.

Enterado Haig de estas gestiones, avaló a Belaúnde para que Interviniese como mediador (30). El mandatario incaico se comunicó con su par argentino, Galtieri, en la madrugada del 2 de mayo de 1982. Algunas partes textuales de ese primer diálogo son las que siguen:

“ Galtieri: con gran placer he recibido su comunicación, doctor Belaúnde Terry.

con gran placer he recibido su comunicación, doctor Belaúnde Terry. Belaúnde Terry: es mi deber decirle que he creído ver en el secretario de estado una honda preocupación por una cierta intransigencia del otro lado, ¿no?

es mi deber decirle que he creído ver en el secretario de estado una honda preocupación por una cierta intransigencia del otro lado, ¿no? Galtieri: y, lo que pasa, doctor, es que nosotros no vamos a cambiar. ustedes votaron (la resolución) del TIAR. Nosotros no vamos a cambiar la soberanía por nada, doctor, eh… mire doctor, en Argentina, después de ciento cincuenta años, un año o dos no le preocupa. Lo que me preocupa es que no sea un año, sino ciento cincuenta años más…

y, lo que pasa, doctor, es que nosotros no vamos a cambiar. ustedes votaron (la resolución) del TIAR. Nosotros no vamos a cambiar la soberanía por nada, doctor, eh… mire doctor, en Argentina, después de ciento cincuenta años, un año o dos no le preocupa. Lo que me preocupa es que no sea un año, sino ciento cincuenta años más… Belaúnde Terry: Bueno, sí nosotros estamos ahí, usted puede estar seguro, general, de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los justificados propósitos de su gobierno se cumplan plenamente” (31).

Luego, Belaúnde Terry le pasó a informar sobre los puntos de su propuesta a Galtieri, los que consistían en: