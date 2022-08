Conferencia de prensa y propuesta de debate público

Fue ajuste

“No podemos dejar pasar los dichos de Myriam Martínez” sostuvo Catena, con relación a las declaraciones donde la legisladora afirmó que no hubo ajuste en la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, subrayando luego que “durante 4 años se luchó para sacar el ajuste de encima en términos políticos, que eran el gobierno de Rosana Bertone y el gobierno de Mauricio Macri”.

En otro tramo, el titular del SUTEF expresó: “Nosotros no nos olvidamos cuando el gobierno de Bertone, con Myriam Martínez a la cabeza y con varios legisladores, declaraban ciudadano ilustre a (Juan José) Aranguren (entonces ministro de Energía de la Nación). Cuando festejaban el Pacto Fiscal Federal, cuando decían que había que sacar las tarifas subsidiadas en la provincia y bancaban el aumento del 1.600% de aumento en el gas”, remarcó.

En ese mismo sentido expresó “Nosotros no nos olvidamos como trataron a las personas con discapacidad, no nos olvidamos del paquete de leyes en su conjunto que le dio facultades extraordinarias a lo que hoy sigue siendo la AREF, un centro de recaudación sin límites. Y no nos olvidamos el endeudamiento de 200 millones de dólares sin ningún plan de inversión en infraestructura, que le diera a Tierra del Fuego lo que necesitaba en ese momento; no nos olvidamos de ese endeudamiento que fueron a festejarlo a Estado Unidos con viáticos pagos”, sostuvo el Secretario General del SUTEF.

Más adelante expresó: “Que nos vengan a decir que no hubo ajuste en Tierra del Fuego, con los salarios congelados durante 4 años, con los cargos rompe huelga, con el descabezamiento de la Junta de Clasificación y Disciplina, con la persecución a trabajadoras y trabajadores de toda la provincia. Nosotros eso no lo vamos a tolerar, porque eso es borrar la historia reciente (…) si quiere Myriam Martínez lo discutimos públicamente”, desafió el sindicalista. Asimismo indicó que “ajustaron en el 2016 y no hicieron más nada, no presentaron un solo proyecto para modificar las condiciones en que dicen que está la Caja”.

El secretario General del SUTEF afirmó que tanto Martínez Allende como Myriam Martínez “compartieron el ajuste de Bertone y Macri”, y dijo que “son ellas quienes tendrán que explicar por qué ahora vuelven a coincidir”. Advirtiendo que las trabajadoras y trabajadores “no nos olvidamos que las dos Legisladoras coincidieron en los 4 años que nos ajustaron”.

Inmediatamente, afirmó que “hay un objetivo y es borrar de la memoria colectiva la Ley 460 de Manfredotti, cuando robaron los ahorros, el paquete de leyes del 8 y 9 de enero de 2016, la licuación de la deuda; porque las trabajadoras y trabajadores merecemos tener derechos y disfrutar de nuestras vidas y no jubilarnos para morir”, expresó.

“No son privilegios”

Igualmente, el secretario General del SUTEF afirmó que como gremio están dispuestos a discutir “cuáles y quiénes son los que tienen privilegios en el sistema previsional de Tierra del Fuego AIAS” y dijo que, de ser necesario, proponen que se realice un debate público al respecto.

En ese mismo sentido, sostuvo que las legisladoras Martínez Allende y Myriam Martínez “no respetan a las trabajadoras y trabajadores, sino que, por el contrario, continúan estigmatizando al sector docente”. “Durante cuatro años nos estigmatizaron, durante cuatro años nos persiguieron, durante cuatro años hicieron creerle al pueblo de Tierra del Fuego que el ajuste que hacían en el IPAUSS en ese momento era para quitar privilegios. Mintieron esa vez y mienten nuevamente”, afirmó Catena.

Luego, señaló que el problema de la Caja en este momento está relacionado “al robo de los ahorros colectivos de las trabajadoras y trabajadores estatales”, y que “se busca transferir el peso de ese robo a las condiciones de jubilación de las y los estatales en general y de la docencia en particular”.

Finalmente, subrayó el secretario General del sindicato docente que “no son privilegios los que tienen las y los trabajadores, son derechos” y agregó después que “hay sectores a los que les molesta que las trabajadoras y trabajadores quieran vivir bien, con salario digno, con escuelas en condiciones para sus hijos e hijas, con educación de calidad, con una jubilación digna y el acceso a la jubilación para disfrutar y no para morir”.