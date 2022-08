Alertan a fueguinos por falsa operadora de DTV: «Ya está denunciada»

Una nueva advertencia se elevó en Río Grande a la población a raíz de un fraude que circula en lo que es la contratación de servicios de TV por cable, por lo que solicitaron a los vecinos estar alerta para evitar caer en la trampa y perder su dinero en vano.A través de grupos de markerplace en redes sociales, narraron que se trata de una tentadora oferta por parte de una persona que dice ser trabajadora de DIRECTV, quien publica la oferta primero en Facebook y luego se contacta a través de mensajes de whatsapp para captar potenciales «clientes».

«Esta mina se hace pasar por empleada de DIRECTV, te deriva a un WhatsApp donde te piden todos los datos mas tu tarjeta, para luego hacer compras con tus datos», alertó Ursula en el post.

Además, la usuaria riograndense publicó capturas de pantalla, donde consta que el número telefónico de la supuesta empleada de dicha compañía tiene un código de área 299: es decir, perteneciente a la provincia de Río Negro o Neuquén.

Sumado a esto, la «oferta» publicada para los fueguinos es: «Nuevo Plan HD DIRECTV + INTERNET $2699 fijos mensuales con 50% off anual y la instalación del servicio gratis. Promoción válida para toda la provincia de TIerra del Fuego hasta el 30/12/2022«.

«DIRECTV no tiene servicio de Internet en TDF. Hoy me entró un débito que yo no hice. Me comunique con gente de DIRECTV y me dicen que ya esta denunciada», precisó Ursula en su posteo.