Amado Boudou cuestionó que Silvina Batakis se reúna con la directora del FMI: “No ayuda en lo más mínimo”

El exvicepresidente pidió cambiar el foco de la política económica del Gobierno, responsabilizó a Guzmán y coincidió con el pedido de vigilar la actividad en casas de cambio con la policía, como planteó Di Tullio.

El exvicepresidente Amado Boudou cuestionó el viaje de la ministra de Economía, Silvina Batakis, a Estados Unidos para reunirse con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). Consideró que “no ayuda en lo más mínimo” la foto con la jefa del organismo internacional de crédito que obtendrá la titular del Palacio de Hacienda. Afirmó que la política económica debe dejar el énfasis “financiero” para apuntar a los “ingresos” de los trabajadores, y señaló como principal responsable de la crisis actual al exministro Martín Guzmán.