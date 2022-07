A los 13 años fue captado por una red de pedófilos mientras jugaba al Minecraft: “Nunca antes había escuchado hablar de grooming”, cuenta su mamá

Santino fue contactado por un adulto desconocido que durante un año se hizo pasar por un chico de su edad y, tras ganar su confianza, empezó a exigirle bajo amenazas que le enviara fotos y videos sexuales; una ley que busca prevenir este delito acaba de ser reglamentada.

Una tarde de mediados de enero de 2021, Laura le pidió a Santino, su hijo de 13 años, que le prestara el celular. El suyo no tenía crédito y ella tenía que hacer una llamada urgente: acababan de avisarle que su abuelo había fallecido de Covid-19 y tenía que ocuparse de todo. Enseguida notó que el chico se ponía muy nervioso y evitaba darle el teléfono, pero Laura insistió. Cuando se quedó sola, abrió el WhatsApp de Santino y un grupo llamó su atención. Eran todos números desconocidos, con características de otras provincias e, incluso, de diferentes países.

“Algo me dijo que tenía que mirarlo”, recuerda hoy Laura, de 40 años. Cuando abrió el chat y vio su contenido, sintió que iba a desmayarse: estaba repleto de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, la mal llamada “pornografía infantil”. Entre las decenas de fotos y videos de chicos desnudos, en poses o actos sexuales, había imágenes de Santino y otras que involucraban a Pedro, el hijo más pequeño de Laura, que entonces tenía apenas siete años.

“No tenía la menor idea de qué hacer ni para dónde salir corriendo. Llamé a una psicóloga y me dijo que fuera a hacer la denuncia. Durante la investigación del caso escuché hablar por primera vez de grooming: me explicaron qué era y supe que Santino había sido una víctima”, cuenta Laura en una conversación telefónica con LA NACION.

El grooming se caracteriza por el acoso de parte de un adulto a niños, niñas y adolescentes a través de internet para obtener algún tipo de gratificación sexual o imágenes sexuales. Generalmente, se hace desde perfiles falsos en los que el groomer (como se conoce a estos ciberdelincuentes) se hace pasar por chicos o chicas de la misma edad que sus víctimas, para ganar su confianza. Es una forma de abuso sexual que, sin una intervención adecuada y oportuna, provoca un impacto enorme en el psiquismo de quienes lo sufren, con secuelas que pueden prolongarse durante toda la vida.