Tras su salida de la UOM, reapareció Caló: convocó a una marcha y generó la reacción de los metalúrgicos

La información desató una tormenta puertas adentro de la organización, donde los llamados se sucedieron y se llegó a reclamar una reunión de todos los secretarios Generales para «sacarnos la careta», al tiempo que advirtieron que «esto no le hace bien ni a la UOM ni a los trabajadores«.

Caló convocó a una movilización a Plaza de Mayo

El pretexto de Caló para recobrar protagonismo fue la convocatoria para este jueves a las 11.30, a una marcha a Plaza de Mayo y una misa que oficiará el Padre Pepe, a 67 años del bombardeo a Plaza de Mayo protagonizado por la Armada, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea para derrocar al gobierno de Juan Domingo Perón.

Las versiones que circularon en las últimas horas aseguraban que Caló iba a revelar cómo fue eyectado de la conducción nacional de la UOM, dejando entrever que la nueva dirigencia llegó gracias a un pacto con el kirchnerismo. Inclusive, desde el entorno de Caló apuntaron que «fue un golpe político dirigido por Máximo (Kirchner)».

Si bien Furlán tiene una muy buena relación con los dirigentes kirchneristas, el diputado del Frente de Todos no tiene incidencia en las seccionales que la Unión Obrera Metalúrgica tiene a lo largo y ancho del país y, como explicó un dirigente metalúrgico, «esto fue obra de una gestión agotada, de un recambio generacional que se fue gestando de a poco hasta comprender que se podía ganar a Caló«.

Interna en el medio de las paritarias

El acto y las presuntas denuncias caen en el medio del pedido de reapertura de paritarias de la conducción de los metalúrgicos, uno de los tantos cuestionamientos que, por lo bajo, le hacen desde las bases hasta los secretarios a la gestión de Caló.

Una fuente gremial consultada por iProfesional relató: «El acto en si no molesta, lo que nos afecta a todos, en un momento tan sensible donde el trabajador no llega a fin de mes, es que alguien plantee una interna que no le interesa a nadie y que no aporta nada».

Recordó que «cuando se realizó la elección donde ganó Furlán, todo fue tranquilo y transparente» y agregó que «todo se dio en el marco de unidad y Caló aceptó la derrota; si en ese momento no dijo nada, no se entiende por qué tendría que salir ahora».

Desmentida de Caló y apoyo a la conducción nacional

Por la tarde, los ánimos se fueron apaciguando. De hecho, el propio Caló se comunicó con varios de los secretarios Generales de otras seccionales para asegurarles que «no di ninguna nota adelantando que iba a hacer alguna denuncia sobre las elecciones en el gremio«.

Asimismo, aclaró que «no es mi intención hacer declaraciones contra la conducción nacional» de la UOM y añadió que «solo convocamos a la movilización del jueves, bajo el título de Memoria, Verdad y Justicia, donde están convocados los 650 delegados de la seccional Capital, y los trabajadores y trabajadoras que se quieran sumar».