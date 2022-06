SOIVA no continuará con el reclamo en ARMAVIR

Marcela Cárdenas Secretaria Gremial de SOIVA, habló con FM Fuego sobre la audiencia de manera virtual que tuvieron con los representantes de la empresa ARMAVIR por los dos despedidos en los últimos días, y por qué no seguirán adelante solicitando la reincorporación: “Tuvimos la audiencia el jueves a las 11:00 horas, donde l empres mantuvo su postura del despido sin causa, se trató de indagar que ellos clarifiquen la situación porque a nosotros no nos cierra. La empresa está con horas extras, recibiendo contratados, por eso de ninguna manera nos cierra, lo que pensamos es que la empresa quiere tener a la gente callada, que no reclame por sus derechos o cosas que están ocurriendo dentro de la planta que no debieran ser, un atropello al trabajador, vemos que compañeros que alzan la voz lo ponen en la mira, es un modus operandi que está teniendo ARMAVIR, está más que claro porque sucedió a dos semanas de haber estado afuera en un paro por el derecho a pelear por nuestros sueldos en paritarias, que tomamos medidas de paro y nos encontramos con esta situación. Se le dijo a la empresa que estamos para mantener la paz social, pero la empresa aduce que no tienen ningún motivo y que han pagado las indemnizaciones como corresponde. También le pedimos al Ministerio que haga una inspección, que revisen los contratos con los que está trabajando ARMAVIR. Quiero aclarar que la compañera despedida, antes de la audiencia nos dijo que ella no quiere pedir la reincorporación. Ella no tenía una enfermedad por la ART, pero la empresa no desconocía que estaba transitando una enfermedad, es indignante lo que han hecho sabiendo que estaba pasando un mal momento.

Cárdenas explicó porque no seguirá sobre estos dos despidos el reclamo gremial:” La compañera desistió porque lo seguirá por la vía judicial y al compañero se le venció el contrato, por eso nuestro pedido de inspección, que revisen los contratos que está haciendo ARMAVIR”.