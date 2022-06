Papá con dos hijos se encuentra en situación de calle

Mario Velásquez, un joven papa de una nena de 9 años y un nene de 7 años; dice que está en situación de calle porque no pudo renovar su contrato de alquiler y está pidiendo asistencia de algún organismo oficial, pero no la consigue. En diálogo con este medio relató que “al día de hoy estamos sin techo y tengo a mis dos hijos a cargo desde el año 2017. Desde el 1 de mayo estamos tratando que el Gobierno o el Municipio nos den una mano, pero están haciendo la vista gorda”, manifestó.

Contó que van “de casa en casa, yo no puedo trabajar porque no tengo un lugar fijo para que vaya la niñera. Estamos en el barrio Sarmiento, dónde los vecinos me están dando una mano, pero es muy feo que ni el Gobierno provincial, ni el Municipio, nos den una respuesta. Por ahí si yo fuera mujer me darían esos recursos que necesitamos, pero en nuestro caso no se respetan los derechos del niño”, aseguró Velásquez.

Explicó que no pudo renovar el contrato de alquiler “porque se fue muy caro, entonces no le podía hacer frente”. Desde entonces, mencionó, están “dos días en una casa, otros dos días en otra, gracias a los vecinos de la calle Sarmiento que me dan una mano porque yo me crie ahí. Pero llevamos un mes y medio esperando una respuesta, la gente del Ministerio de Desarrollo me tiene a las vueltas, el mismo gobernador (Gustavo Melella), en su momento me dijo que iba a ver qué pasaba con mi caso, pero hasta el día de hoy no tengo respuesta y estamos en la calle, varados”.

Después señaló que “del Municipio me dieron dos colchones y me dijeron: manejate. Me dijeron que me iban a llevar a un hotel, después que íbamos a ir a una casa precaria hasta que tuviéramos un techo; pero hasta el día de hoy seguimos a las vueltas con el Municipio y del Gobierno no me han llamado nunca”, insistió finalmente Mario Velásquez.