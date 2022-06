Leandro Manfredotti desnuda las miserias del gobierno

El renunciante ex secretario de Asuntos Gremiales del gobierno de Tierra del Fuego, Leandro Manfredotti, reveló que en la actual gestión que encabeza Gustavo Melella, es desmesurado el poder que ejerce “desde el inicio de la gestión” el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, principalmente en la figura de su inamovible secretario general, Horacio Catena.

“El SUTEF es el que tiene más poder”, dijo el referente del Partido Solidario de Tierra del Fuego, ex aliado del gobernante FORJA, en el programa Entre Nosotros, por Radio Provincia de la ciudad de Ushuaia.

En ese orden, dejó entrever que su oposición a la indefinible medida de fuerza a la que el SUTEF suele acudir, la llamada desobligación, puede haber generado un ánimo en su contra dentro del propio gabinete: “Como medida de acción directa, la desobligación no existe. Yo se los comuniqué, no es una medida de acción directa válida. Hay un montón de medidas válidas que se pueden usar utilizar, no una que no existe para generar bronca y manejar la situación”. Por eso insistió en que es “una medida absolutamente ilegal” y como tal, “pasible de descuento”.

También denunció la irregularmente escasa cantidad de las llamadas “horas gremiales” del sindicato docente, y que aparentemente se niegan a corregir: “SUTEF tiene pocas horas gremiales, no se han modificado por decisión de ellos, se les ha pedido, yo los he notificado para modificar las horas gremiales, porque al ser el segundo gremio de mayor cantidad de afiliados dentro del Estado, tienen 1500 horas. Se exceden automáticamente. Planteamos hacer una modificación del acta acuerdo que tenían originalmente de la época de (Fabiana) Ríos y ellos no quisieron”.

Apuntó al secretario de Educación, Pablo López Silva, por la sospechosa dilación en el tiempo de esa necesaria corrección. Para graficar su presunción, describió el complicado y escaso diálogo que pudo mantener con los referentes gremiales al respecto: “En los dos años he tenido una sola reunión con Horacio Catena y me mandó a cagar, y que me meta las horas en el culo, que él hacía lo que quería”. Reveló también que, en esa tensa charla, el sindicalista le anunció que “él iba a hablar con Pablo López Silva y lo iba a arreglar directamente con él”.

Para sustentar su opinión del poder e influencia que el SUTEF ejerce sobre el gobernador Gustavo Melella y su gabinete, Leandro Manfredotti recordó que las horas a los integrantes del gremio “no fueron a descuento, porque sus horas las maneja Educación. La negociación con los docentes y el sistema de carga horaria los sacaron a mi Secretaría y se los pasaron a Educación, por orden del gobernador”.